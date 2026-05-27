الكشف عن طرق جديدة لتقليل استهلاك السكر

كشفت رئيسة قسم الرعاية الغذائية في المركز الوطني للبحوث الطبية في مجال الغدد الصماء بوزارة الصحة الروسية فاطمة دزغويفا، أن الإفراط في تناول السكر يزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

وقالت دزغويفا، إن النظام الغذائي الغني بالسكر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسمنة، وأمراض الكبد، ومن أخطر عواقب الإفراط في تناول الحلويات تراكم الدهون الحشوية التي تتجمع حول الأعضاء الداخلية. كما تسهم هذه الدهون في تسريع تكوّن لويحات الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وتصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.

وأضافت، أن عدم انتظام الوجبات وتناول الوجبات السريعة أثناء التنقل يعدّان من أبرز أسباب الإفراط في تناول السكر. كما قد تنشأ الرغبة الشديدة في الحلويات بسبب الحرمان المزمن من النوم، والتوتر والضغط النفسي، إضافة إلى عادات يومية تعزز استهلاك السكر مثل شرب الشاي والقهوة المحلاة، وتناول الحلويات مع الوجبات، أو استخدام السكريات كمكافأة.

وأشارت إلى أن "أسهل طريقة لتقليل استهلاك السكر هي تجنب الشعور بالجوع الشديد. ومن الأفضل، قبل تناول أي طعام حلو بعد الوجبة الرئيسية، الانتظار لمدة خمس إلى عشر دقائق".

ونصحت الخبيرة، باستبدال الحلويات التقليدية بخيارات صحية مثل الزبادي غير المحلى، وكميات معتدلة من المكسرات، والفواكه، والبسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة.

وتؤكد الجهات الصحية على أهمية الالتزام بثلاث وجبات رئيسية يوميا مع وجبة أو وجبتين خفيفتين، واتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتين والألياف في كل وجبة. كما يشدد الخبراء على ضرورة تنظيم النوم، إذ إن الحرمان المزمن منه يزيد من صعوبة التحكم في الرغبة الشديدة في تناول السكر.