الكشف عن سلالة بكتيرية على متن محطة فضاء صينية

شفق نيوز/ أعلن علماء صينيون عن اكتشاف نوع جديد من بكتيريا عادة ما تعيش على كوكب الأرض، إلا أنها وُجدت على محطة تيانغونغ الفضائية، مشيرين إلى أن دراستها ستسهم في حماية صحة رواد الفضاء.

وتعد هذه السلالة، المسماة "نياليا تيانغونغينسيس"، نوعاً جديداً من بكتيريا أرضية معروفة، وقد اكتشفت في مقصورة داخل محطة الفضاء.

وأعلن فريق من مجموعة شنتشو للتكنولوجيا الحيوية الفضائية ومعهد بكين لهندسة أنظمة المركبات الفضائية عن اكتشاف السلالة البكتيرية الجديدة في ورقة بحثية نشرتها مجلة International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

وأكدت الدراسة أن فهم خصائص الميكروبات خلال المهمات الفضائية طويلة الأمد أمر أساسي لحماية صحة رواد الفضاء والحفاظ على موثوقية أنظمة المركبات الفضائية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

ووجد العلماء أن السلالة الجديدة تتمتع بآليات فريدة للتكيف مع بيئة الفضاء القاسية، مع تطبيقات عملية محتملة، وقد أظهرت قدرة معززة على مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهو خلل يلحق الضرر بالخلايا والأنسجة، وإصلاح الضرر الناجم عن الإشعاع.

ويمكن لفهم كيفية بقاء هذه السلالة في الفضاء أن يساعد العلماء على تطوير استراتيجيات محددة للسيطرة على الميكروبات، مع تطبيقات محتملة في تكنولوجيا الفضاء والزراعة والطب.

وأشارت وكالة الفضاء الصينية المأهولة إلى أن أبحاث تيانغونغ ستسفر عن "حصاد وافر" من النتائج المتعلقة بالنشاط الميكروبي، وعلم الوراثة، والتمثيل الغذائي، وهي رؤى يمكن ترجمتها إلى استخدامات مبتكرة على الأرض.