الكشف عن تقنية جديدة لعلاج السرطان

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن أطباء الأورام الروس بدأوا في زراعة الأعضاء كطريقة واعدة في علاج الأورام السرطانية.

وقال موراشكو، في كلمة ألقاها في حفل توزيع جوائز "بوديم جيت" (سنحيا): "أصبحت زراعة الأعضاء لدى مرضى السرطان تدريجيا طريقة جديدة للعلاج في ترسانة أطباء الأورام لدينا، ومما لا شك فيه، أن زراعة الأعضاء هي طريقة واعدة بدأت تنتشر على نطاق واسع في الممارسة العالمية، حيث تعطي فرصة لإنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من أنواع معينة من الأورام الخبيثة.

وأشار وزير الصحة الروسي إلى أنه تم تطبيق هذه التقنية في أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة، مؤكدا أن هناك نوايا لزيادة استخدام هذه الطريقة في التدخلات الجراحية خلال عام 2025.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير أن فرص استحداث وتطبيق منتجات الخلايا الطبية الحيوية والعقاقير المناعية الروسية آخذة في التوسع، ووفقا له، تتواصل التجارب السريرية للأدوية الجديدة لعلاج المرضى، ويجري تطوير منصات علاجية جديدة، موضحا أن من المتوقع ظهور النتائج الأولى هذا العام.