الكشف عن تعديلات جديدة في قواعد جوائز الأوسكار

شفق نيوز/ وضعت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، قواعد جديدة للتصويت لصالح الأفلام السينمائية قبل ترشيحها لنيل جائزة الأوسكار.

وتتضمن القواعد تعديلات جوهرية قبل التصويت بحفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين، المقرر إقامته في 15 آذار/ مارس 2026.

وتُلزم القواعد الجديدة أعضاء الأكاديمية بمشاهدة جميع الأفلام المرشحة في أي فئة يرغبون بالتصويت لها، قبل الإدلاء بأصواتهم خلال الجولة النهائية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية ورفع جودة الاختيارات، حيث سيتم تتبع سجل المشاهدة عبر "غرفة عرض الأكاديمية" منصة البث الرسمية الخاصة بالأعضاء.

أما بالنسبة للأفلام التي يشاهدها الأعضاء خارج المنصة، سواء في المهرجانات أو العروض الخاصة، فسيُطلب منهم تعبئة نموذج يوضح تفاصيل المشاهدة.

وكانت الأكاديمية قد طبقت سابقاً هذا الإجراء في فئات محددة مثل "أفضل روائي دولي"، و"أفضل فيلم رسوم متحركة قصير"، لكن القرار الجديد وسّع نطاق التطبيق ليشمل الفئات.

ومن بين التغييرات البارزة أيضاً، إدراج أسماء المرشحين جميعهم بشكل فردي على بطاقات التصويت النهائية، بدلاً من الاكتفاء بعناوين الأفلام فقط.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الأكاديمية عن استحداث فئة جديدة تحمل اسم "الإنجاز في اختيار الممثلين"، والتي ستُكرم الجهود الإبداعية لفِرق اختيار الأبطال السينمائيين.

وبحسب صحيفة "hindustan times"، سيقوم قسم اختيار الممثلين باختيار قائمة مبدئية تضم 10 أفلام بناءً على معايير فنية محددة، قبل أن تُعرض هذه الأعمال ضمن فعالية "Bake-Off"، حيث يتعين على الأعضاء مشاهدة الأفلام العشرة جميعها قبل التصويت على المرشحين الخمسة النهائيين.

كما شهدت القواعد توسعًا في اعتماد مرحلة "القائمة المختصرة" لتشمل فئة أفضل تصوير سينمائي، حيث سيُختار ما بين 10 إلى 20 فيلماً للمرحلة التمهيدية قبل تحديد الترشيحات النهائية، لترتفع بذلك عدد الفئات التي تعتمد هذه الآلية إلى 12 فئة.