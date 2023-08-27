الكشف عن تطبيق يضم أثرياء العالم

شفق نيوز / كشف تقرير صحفي، يوم الأحد، عن وجود تطبيق على الهواتف الذكية مخصص لأثرى الأثرياء في العالم، يبلغ ثمن الاشتراك السنوي فيه 30 ألف دولار.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن المشرفين على التطبيق أتاحوا لمراسلها فرصة الاطلاع على هذا التطبيق الذي يتميز بالسرية والحصرية".

وأوضحت أن المراسل حصل معلومات مفادها أن اسم التطبيق "Myria" وكل الموجودين على التطبيق ناجحون ويملكون تأثيرا عالميا، كما يقول مصممه ري فليمنغز، كما يبلغ متوسط ثروات المشتركين في التطبيق 600 مليون دولار.

وبحسب الصحيفة، يخدم التطبيق حاليا أقل من 100 شخص، وعدد منهم ينتمي إلى وادي السيلكون، منطقة صناعة التكنولوجة البارزة في الولايات المتحدة.

وهناك قائمة انتظار تضم 500 شخص، مع وجود آمال بأن يرتفع عدد المشتركين في التطبيق إلى 1000 بحلول نهاية 2024.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى وجود مشاهير ونجوم رياضة وآخرين، مشيرة إلى أن فكرة التطبيق بسيطة وهي إتاحة تواصل الأثرياء مع كل يرغبون فيه، بعيدا عن الأنظار وبشكل سري تماما.

ويتيح التطبيق أيضا للأثرياء الحصول على تذاكر في المباريات الهامة والحفلات الأكثر شعبية، مثل حفلات الأوسكار، ويبدو التطبيق أنه الحل للحصول على التذاكر المستحيلة.