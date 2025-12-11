"الكحل العربي" على قائمة اليونسكو… توثيق لجماليات التراث العراقي

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الخميس، إدراج الكحل العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، معتبرة ذلك توثيقًا جديدًا لجماليات التراث العراقي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن إدراج الملف جاء ضمن جهود عربية مشتركة لصون الموروث الجمالي العريق، حيث سجّلت وزارة الثقافة والسياحة والآثار ملف الكحل العربي بقيادة سوريا وبمشاركة كل من عُمان وفلسطين وليبيا والأردن خلال اجتماعات الدورة العشرين للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة في نيودلهي.

وأكدت ممثلة الوزارة ومديرة مركز حماية وصون التراث الثقافي، شيماء محمود، أن إدراج هذا الملف هو تقدير للمجتمعات التي حافظت على طرق إعداد الكحل واستعماله، ونقلتها عبر الأجيال بوعي وحرص، لتبقى ممارسة حية حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أن تبني ملف الكحل العربي انطلق من قناعة بأن هذه الممارسة ليست مجرد زينة، بل جزء من الهوية الثقافية ومظهر من مظاهر الموروث الجمالي الذي يعكس أصالة المجتمع العراقي، وأن استمرارها رغم التحولات الاجتماعية والتغيرات في أنماط الحياة يؤكد عمق حضورها في الذاكرة الشعبية.

وأشار البيان إلى أن إدراج الكحل العربي في قائمة التراث الإنساني غير المادي لا يعد توثيقًا لمستحضر تجميلي فحسب، بل هو اعتراف عالمي بممارسة ثقافية راسخة تجسد هوية المجتمع وذائقته الجمالية، وخطوة جديدة تعكس التزام العراق بحماية تراثه الحي.