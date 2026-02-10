القهوة والشاي في مواجهة الخرف

شفق نيوز- متابعة

كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة بين استهلاك الشاي والقهوة يومياً وانخفاض خطر الإصابة بالخرف، مشيرة إلى أن تناول كميات معتدلة من هذه المشروبات يرتبط بأداء إدراكي أفضل.

ووفقاً لبحث شمل بيانات أكثر من 131 ألف شخص على مدى 40 عاماً، فإن الأشخاص الذين اعتادوا شرب فنجانين إلى ثلاثة من القهوة المحتوية على الكافيين، أو كوب إلى كوبين من الشاي يومياً، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تتراوح بين 15% و20% مقارنة بمن لم يتناولوا هذه المشروبات.

وأظهرت النتائج أن شاربي القهوة المحتوية على الكافيين سجلوا أداءً أفضل قليلاً في الاختبارات الإدراكية، مع تراجع أقل مقارنة بمن يشربون القهوة منزوعة الكافيين، بحسب تقرير نشرته مجلة الجمعية الطبية الأميركية.

ورغم أن النتائج تشير إلى فوائد محتملة لصحة الدماغ، أكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، إذ قد يكون لدى مستهلكي الكافيين عادات صحية أخرى أسهمت في هذه النتائج.

وقالت الباحثة الرئيسية يو تشانغ، المتخصصة في علم الأوبئة الغذائية بجامعة هارفارد، إن "القهوة والشاي يحتويان على مركبات مثل الكافيين والبوليفينول التي قد تحمي الخلايا العصبية من خلال تحسين صحة الأوعية الدموية والحد من الالتهابات".

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات مشاركين في دراستين صحيتين كبيرتين في الولايات المتحدة، جرى خلالهما تتبع العادات الغذائية والتغيرات الإدراكية على مدى 43 عاماً.

ودعا خبراء إلى الحذر في تفسير النتائج، مشيرين إلى أن للكافيين تأثيرات إيجابية وسلبية على الصحة، وأن الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل عام يبقى العامل الأهم للوقاية من الخرف.

وأضافت تشانغ: "بدلاً من الاعتماد على القهوة أو الشاي كحل سحري، يجب التركيز على نمط حياة متوازن يشمل التغذية الصحية والنشاط البدني المنتظم والنوم الجيد".