القهوة.. سر الحماية من الأمراض المزمنة

شفق نيوز- متابعة

كشفت ناتاليا كوفاليوفا، الأخصائية في الغدد الصماء خبيرة التغذية، عن فوائد القهوة في الوقاية من الأمراض المزمنة.

وفقا للدراسات، أثبت العلماء أن شرب القهوة باعتدال من كوب إلى كوبين يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعدة أمراض على المدى الطويل، وتشمل النوع الثاني من داء السكري حيث تحسن القهوة قدرة الجسم على معالجة الغلوكوز، ما يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض. لذلك، يكون شاربو القهوة أقل عرضة للإصابة به.

وبحسب الدراسة، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية يرتبط تناول القهوة باعتدال بانخفاض خطر الإصابة بفشل القلب والجلطات الدماغية، كما يقلل من خطر الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبخصوص أمراض الكبد فان القهوة تحمي بما فيها المنزوعة الكافيين، الكبد من أمراض مختلفة، مثل تليف الكبد وسرطان الكبد، بينما بعض أنواع السرطان اذ يرتبط تناول القهوة بانخفاض خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرحم، بنسبة تصل إلى 18%.

والأمراض العصبية التنكسية - باركنسون وألزهايمر حيث تقلل القهوة من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وغيره من أشكال الخرف، كما تساعد مرضى باركنسون على التحكم بشكل أفضل في حركتهم وتخفض خطر الإصابة بالمرض.