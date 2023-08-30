"القمر العملاق" يشدّ أنظار البغداديين نحو السماء (صور)

شفق نيوز/ شهدت سماء العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الأربعاء، ظهور "القمر العملاق" في ظاهرة فلكية لا تتكرر إلا كل 14 عاماً.

عدسة وكالة شفق نيوز وثّقت "القمر الأزرق العملاق" والذي سبق أن ظهر مطلع الشهر الجاري، وهذه الظاهرة المميزة والمرتقبة المتمثلة بظهور قمرين عملاقين في الشهر نفسه لن تتكرر مجدداً إلا في العام 2037، بحسب آراء الفلكيين.

ويعد "القمر العملاق" حدثاً يلفت الأنظار ويشدها نحو السماء حيث يبدو البدر بحجم أكبر وأقرب إلى الأرض وبلون مختلف عن لونه المعتاد في باقي أيام الشهر.

وكان المتنبئ الجوي واثق السلامي قد ذكر في منشور على حسابه في "فيسبوك" تابعته وكالة شفق نيوز، قال فيه "يوم 31 آب/ أغسطس ليلة الجمعة من المتوقع حدوث ظاهرة فلكية في السماء أطلق عليها القمر الأزرق العملاق وكذلك الحال ليلة الخميس 30 آب/ أغسطس".

وأضاف "في مشهد فلكي نادر الحدوث يكتمل فيه قمرين عملاقين في شهر آب/ أغسطس 2023، القمر الأول اكتمل في 1 آب/ أغسطس والقمر الثاني سيكتمل يوم 30 آب/ أغسطس، في ظاهرة لن تتكرر قبل 2037".

وبين السلامي "يُعتبر واحداً من أكثر الأقمار إشراقاً وحجماً في عام 2023، وسيكون القمر مكتملاً وأقرب نقطة في المسافة من كوكب الأرض"، مضيفاً "القمر الأزرق العملاق ليس مصطلحاً فلكياً بمعنى لن يكون لونه أزرق وإنما أطلق عليه هذا الاسم تبسيطياً لهذه الظاهرة ويبقى شكل القمر ولونه دون تغيير".