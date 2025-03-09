"القمر الدموي".. ظاهرة فلكية نادرة في منتصف شهر رمضان

شفق نيوز/ تشهد الكرة الأرضية خسوفاً كلياً للقمر يوم 14 آذار/ مارس 2025، والذي سيتزامن مع ليلة النصف من رمضان، وفقاً للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس.

وأوضح المعهد، أن "الخسوف لن يكون مرئياً بالكامل من تونس، غير أن مراحله الأولى ستكون قابلة للرصد قبل شروق الشمس، حيث يبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل عند الساعة 04:57 فجراً، قبل أن يغرب عند الساعة 06:33، مما يحول دون رؤية اكتمال الخسوف".

وبحسب الخرائط الفلكية، فسيكون الخسوف الكلي مرئياً بوضوح في مناطق واسعة من أمريكا الجنوبية والمحيط الأطلسي وأجزاء من إفريقيا، بينما سيتمكن سكان شمال إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط فقط من مشاهدة المراحل الأولى للخسوف قبل غروب القمر.

وخلال الخسوف الكلي، سيتحول لون القمر إلى الأحمر القاني بسبب تشتت أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، وهي ظاهرة تُعرف باسم "القمر الدموي"، مما يجعل الحدث مشهداً فلكياً مميزاً يترقبه عشاق الظواهر الكونية حول العالم.