"القمر الخائن" يزين السماء يوم غد الاثنين

شفق نيوز/ أفادت وكالة الفضاء الأمريكية، يوم الأحد، بأن يوم غد الإثنين، 19 أغسطس/آب 2024، سيشهد حدثًا فريدًا باكتمال القمر بما يعرف بـ"القمر العملاق" أو "القمر الأزرق".

ويحمل هذا القمر أسماء تقليدية أخرى مثل "قمر سمك الحفش"، و"قمر الذرة"، و"قمر الشعير". ووفقًا لتقرير من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، سيبقى هذا البدر مرئيًا لمدة ثلاثة أيام وهو الأول من سلسلة تتضمن أربعة أقمار عملاقة خلال هذا العام.

القمر العملاق الخائن؛ ورغم تسميته بـ"القمر الأزرق"، إلا أنه لن يظهر بهذا اللون في الواقع. ويعود تفسير هذا المصطلح إلى التقارب بين كلمتي "الأزرق" و"الخائن" بالإنجليزية، حيث يشير إلى القمر الكامل الذي يظهر كبديل إضافي في موسم يحتوي على أربعة أقمار كاملة بدلاً من الثلاثة المعتادة، ما قد يؤثر في التوقيت المتوقع للمواسم والاحتفالات الدينية مثل الصوم الكبير وعيد الفصح. أما مصطلح "القمر العملاق"، فهو يشير إلى القمر الذي يظهر عندما يكون بالقرب من أقرب نقطة له من الأرض، وقد قدمه المنجم ريتشارد نول في عام 1979.

الأقمار العملاقة لعام 2024 بعد "القمر الأزرق" العملاق في 19 آب/ أغسطس، سيستمتع عشاق الفلك بخمسة أقمار عملاقة أخرى في عام 2024: 17 سبتمبر/أيلول 2024: يُعرف بـ "قمر الحصاد"، وهو البدر الأقرب إلى الاعتدال الخريفي الذي يحدث في حوالي 22 أو 23 سبتمبر، ويوفر ضوءًا إضافيًا في المساء، مما يساعد المزارعين على العمل لوقت أطول خلال موسم الحصاد. 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024: يُسمى "قمر الصياد"، وذلك لأن الصيادين كانوا يستعدون تقليديًا لفصل الشتاء خلال هذه الفترة عن طريق صيد الطرائد. 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: يُعرف بـ "قمر القندس"، ويرتبط بالوقت الذي تستعد فيه القنادس لفصل الشتاء. كان هذا الوقت أيضًا مناسبًا لنصب أفخاخ القنادس قبل تجميد المستنقعات. 15 ديسمبر/كانون الأول 2024: يُسمى "القمر البارد"، نسبةً إلى الليالي الباردة الطويلة التي تميز هذا الوقت من العام، مشيرًا إلى اقتراب فصل الشتاء.