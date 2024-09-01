القطط تتفوق على الآثار.. "ليلة مواء" تستقطب حشوداً كبيرة في متحف صيني

شفق نيوز/ استقطب متحف شنغهاي في الصين هذا الصيف حشوداً كبيرة لحضور معرض للآثار المصرية القديمة، والذي يتضمن تماثيل وصوراً للقطط. وفي ابتكار فريد، يتيح المعرض في ليالي السبت لما يصل إلى 200 زائر اصطحاب قططهم معهم إلى المعرض.

وأوضح نائب مدير متحف شنغهاي، لي فنج، أن "الفرق الأثرية المصرية اكتشفت معبداً للقطط في سقارة، واستخرجت العديد من مومياوات وتماثيل القطط. لذا، قررنا أن يكون موضوع المعرض حول القطط، وجاءت فكرة 'ليلة المواء'."

بدأ معرض "قمة الأهرامات: الحضارة المصرية القديمة" في 19 يوليو الماضي، ويستمر حتى 17 أغسطس 2025، مع تحديد "ليلة المواء" لتكون ضمن فعاليات المعرض لمدة 10 أيام سبت على الأقل. وقد أقيمت 6 أيام من "ليلة المواء" حتى الآن، وتم بيع جميع التذاكر، بما في ذلك 200 تذكرة مخصصة للزوار الذين اصطحبوا قططهم.

تحدثت الزائرة تشيو جيا كاي، التي حضرت "ليلة المواء" مع قطة تُدعى آن ماو، عن تجربتها قائلة: "إنه أمر مميز جداً أن تتمكن من إحضار قطة معك". وأضافت: "استمعت إلى مقدمة الراوي التي تحدثت عن ارتباط العديد من القطط الأليفة اليوم بالقطط المستأنسة في مصر القديمة، لذا اعتقدت أنني سأضطر إلى إحضار قطتي لرؤية أسلافها."

يحضر الزوار قططهم في حاملات أو عربات مخصصة، ولا يُسمح بإخراجها إلا في المناطق المخصصة لذلك، مثل التقاط صور بجوار تمثال "باستيت". ويتم فحص القطط عند الدخول للتأكد من حصولها على التطعيمات اللازمة ومراقبة علامات المرض أو الإجهاد، مع وجود أطباء بيطريين في الموقع ومناطق راحة مخصصة للقطط داخل المتحف.