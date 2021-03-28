القضاء يبرئ الفنانة رانيا يوسف من قضية "المؤخرة والحجاب" في مقابلة المذيع العراقي

شفق نيوز/ قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، ببراءة الفنانة رانيا يوسف في القضية التي أقيمت ضدها؛ بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب"، وفقا لما أعلنته وسائل اعلام مصرية.

وكان المحامي أشرف ناجي، قد تقدم ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه إلى أنه في أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت المُبلَّغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج مع الفارس والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز "مؤخرتها".

وتضمنت الدعوى، أنه في غضون شهر يناير 2021، فوجئ الشعب المصري والعربي كله بحلقة من أحد البرامج، وظهرت فيه المعلن إليها الأولى في حوار تليفزيوني، عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرة رانيا يوسف فقالت ألفاظا لا تليق، مسترشدة بالقرآن.