القضاء على السمنة.. أفكار جديدة

شفق نيوز- متابعة

قالت مديرة مركز الغدد الصماء التابع لوزارة الصحة الروسية ناتاليا موكريشيفا إن التغلب على السمنة ليس مستحيلا، شريطة موازنة السعرات الحرارية المتناولة مع مستوى النشاط البدني.

وأضافت موكريشيفا: "أعتقد أنه من الممكن التغلب على السمنة، ولكن للأسف، أعتقد شخصيًا أن الأمر سيستغرق عدة أجيال. علينا أن نعتاد على ذلك، وأن نُهيّئ أنفسنا لفكرة أن تناول الطعام، على سبيل المثال، يجب أن يكون قليلًا جدًا، وأن يتناسب مع النشاط البدني الذي نمارسه في حياتنا اليومية".

بدوره اشار الأكاديمي الروسي إيفان ديدوف في تصريحات سابقة إلى أن سوء التغذية مع نمط الحياة الخامل يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحتنا.

في سياق متصل قال خبراء في التغذية إن توقيت تناول وجبة الفطور يلعب دورا محوريا في التحكم بمستويات الكوليسترول وحماية صحة القلب.

ويوصي الخبراء بتناول وجبة فطور متوازنة خلال ساعتين من الاستيقاظ، لما لذلك من أثر إيجابي في تنظيم الشهية وتقليل احتمالات الإفراط في تناول الطعام أو اللجوء إلى وجبات خفيفة غير صحية لاحقا خلال اليوم، ما يحمي القلب ويدعم خفض الكوليسترول.