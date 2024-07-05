القضاء الكويتي يصدر حكما بالسجن على مواطن سرق "علكة"

شفق نيوز/ اصدر القضاء في دولة الكويت حكماً على مواطن بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بسرقة علب من اللبان أو "العلكة".

وقضت محكمة الجنح في الكويت، أمس الخميس، بحبس مواطن سنتين، إثر إدانته بتهمة سرقة علب علكة بقيمة 75 دينارا (حوالي 245 دولارا)، وفق ما ذكرته صحيفة "المجلس" الإلكترونية المحلية.

كما أن تلك الحادثة وقعت في أحد الأسواق المركزية الشهيرة في منطقة سلوى بمحافظة حولي.

وحقق المنشور حوالي ربع مليون مشاهدة عبر "إكس"، وسط تفاعل عدد كبير من النشطاء على الخبر، وكتب أحدهم "ممكن جدا يكون الشخص صاحب سوابق وتم سجنه من قبل، لهذا السبب القاضي ما يرحمه في الحكم كونه لم يرتدع في المرات السابقة".

كما دعا آخرون إلى التصدي للسرقة بكافة أشكالها حتى ولو كانت "علكة".