القصبي يهاجم "نيتفلكس": فاسدة ومفسدة

شفق نيوز/ هاجم الممثل السعودي الكوميدي المعروف ناصر القصبي، يوم الثلاثاء، منصة "نيتفلكس" واصفاً اياها بأنها "فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثلية"، وذلك على خلفية الجدل الواسع الذي اثاره الفيلم المصري"صحاب ولااعز".

وكتب القصبي، سلسلة تغريدات دونها صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، طالعتها وكالة شفق نيوز، قائلاً "فيلم أصحاب ولا أعز في أصله ايطالي نسخ بأكثر من لغه و في نسخته العربيه أحدث جدلاً"، مشيراً إلى أن "الفيلم لطيف في حواراته و أخراجه إلا أنه .. ( وله السبق) .. يطرح المثلية في محور لافت وصنّاعه يعرفون ان هذا سيكون مثيراً و مسوقاً ايضاً".

وأضاف القصبي، "نيتفلكس فاسده ومفسده في تبنيها للمثليه، والتنازلات تبدأ بخطوة

والمواقف المايعه سترينا أفلامنا العربيه والخليجيه بالاربعينات و الخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين و ستتصالح معه أجيالنا القادمه كحق أنساني مشروع، لذا وجب التحصين"، معتبرا ان فطرتنا البشرية "مهددة".

وفي وقت سابق، تقدم النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، ببيان عاجل ضد فيلم "أصحاب ولا أعز" المثير للجدل في العالم العربي، الذي لعب بطولته فنانون مصريون، منهم منى زكي.

ومنذ عرض الفيلم، عبر منصة نتلفيكس في 20 يناير/ كاتنون الثاني الجاري، تعرض لانتقادات شديدة، حيث طرح قضية المثلية الجنسية وتضمن ألفاظا اعتبرها الكثيرون إباحية.

ونتفليكس هي شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنغز ومارك راندولف في 29 أغسطس 1997، في سكوتس فالي، كاليفورنيا.

وتتخصص نتفليكس في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد. في عام 2013، توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت. اعتبارًا من 2017، واتخذت شركة نتفليكس مدينة لوس غاتوس، كالفورنيا مقرًا لها. ونتفليكس هي شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنغز ومارك راندولف في 29 أغسطس 1997، في سكوتس فالي، كاليفورنيا.

وتتخصص نتفليكس في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد. في عام 2013، توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت. اعتبارًا من 2017، واتخذت شركة نتفليكس مدينة لوس غاتوس، كالفورنيا مقرًا لها.