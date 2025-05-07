القبض على راقصة شهيرة بحوزتها مخدرات في مطار القاهرة

شفق نيوز/ ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على راقصة شهيرة في مطار القاهرة الدولي أثناء وصولها من مدينة فرانكفورت الألمانية، حيث عُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة.

وأفادت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي والجمارك بمطار القاهرة الدولي بأنه تم ضبط الراقصة الشهيرة ومعها كمية من مخدر الماريجوانا وشاي مخلوط بزيت الماريجوانا المخدر، إضافة إلى بعض المواد الممنوعة.

وقالت مصادر أمنية إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تلقت معلومات مؤكدة حول حيازة الراقصة لمواد مخدرة مدرجة ضمن قوائم المخدرات المحظورة في مصر.

وبعد تنسيق دقيق بين إدارة مباحث المطار والجمارك، تم مراقبة الراقصة فور وصولها على متن رحلة قادمة من ألمانيا، وأسفر تفتيش أمتعتها عن العثور على المواد المخدرة.

وأُحيلت الراقصة إلى النيابة العامة في حي النزهة بالقاهرة للتحقيق في الواقعة، حيث تواجه تهمًا تتعلق بحيازة مواد مخدرة بقصد الاستخدام الشخصي أو الإتجار، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة عام وغرامات مالية تتراوح بين 1000 و3000 جنيه مصري، وفقًا للمادة 39 من قانون العقوبات.

ولم يصدر تعليق رسمي من الراقصة أو ممثليها القانونيين حتى الآن، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق للكشف عن ملابسات القضية وتحديد مصدر المواد المضبوطة.

وتثير هذه الواقعة جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، خاصة في ظل تكرار حوادث مماثلة لمشاهير في مطار القاهرة.

وقد شهد المطار خلال السنوات الأخيرة عدة حوادث مشابهة، حيث تم القبض على مشاهير بتهمة حيازة مواد مخدرة.

ففي عام 2022، أُلقي القبض على الفنانة منة شلبي بتهمة حيازة ماريجوانا عند عودتها من نيويورك، وفي 2024 تم توقيف المطرب سعد الصغير لنفس السبب بعد عودته من الولايات المتحدة.

وبموجب القانون المصري، يُعاقب حائز المخدرات للاستخدام الشخصي بالسجن لمدة لا تقل عن سنة مع غرامة مالية، بينما قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد في حال ثبوت الإتجار. تُشدد السلطات على ضرورة التزام المسافرين باللوائح الجمركية، حيث يُمنع إدخال أي مواد مدرجة على قوائم المخدرات دون تصريح طبي معتمد.