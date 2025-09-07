القائمة الكاملة.. الفائزون بجوائز مهرجان "البندقية" السينمائي الـ82

شفق نيوز- روما

فصّل الناقد السينمائي الكوردي منصور جهاني، يوم الأحد، الفائزين في مهرجان "البندقية" السينمائي الدولي الثاني والثمانين، الذي حصد فيه فيلم "الأب، الأم، الأخت، الأخ" للمخرج "جيم جارموش" جائزة "الأسد الذهبي" المرموقة.

وقدم جهاني خلال حديثه لوكالة شفق نيوز شرحاً تفصيلياً عن الحفل الختامي للمهرجان الذي أُقيم في الساعة السابعة مساء أمس السبت 6 أيلول/ سبتمبر 2025 في قاعة سينما "سالا غراندي" Sala Grande بمدينة البندقية الإيطالية.

وتُوّج فيه الفائزون في مختلف الأقسام التنافسية، بما في ذلك قسم "المسابقة الرئيسية" وقسم "مسابقة آفاق" Orizzonti وقسم "المسابقة الشاملة" Immersive وقسم "آفاق إضافية" Orizzonti Extra، كما تم تقديم جائزة "الأسد الذهبي" المرموقة لأفضل فيلم، وجوائز أخرى لهذا الحدث السينمائي.

الفائزون في قسم "المسابقة الدولية"

وكان أعضاء لجنة التحكيم في قسم "المسابقة الدولية" هم كل من المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي "ألكسندر باين" Alexander Payne - رئيس لجنة التحكيم، والمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي "ستيفان بريزي" Stéphane Brizé، والمخرجة وكاتبة السيناريو الإيطالية "ماورا ديلبيرو" Maura Delpero.

ومن لجنة التحكيم أيضاً، المخرج والكاتب والمنتج الروماني "كريستيان مونجيو" Cristian Mungiu ، والمخرج وكاتب السيناريو الإيراني "محمد رسول آف"، والممثلة وكاتبة السيناريو البرازيلية "فرناندا توريس" Fernanda Torres ، والممثلة الصينية "تشاو تاو" Zhao Tao ؛ وأعلنوا أصواتهم على النحو الآتي:

جائزة "الأسد الذهبي"

فاز فيلم "الأب، الأم، الأخت، الأخ" Father Mother Sister Brother للمخرج "جيم جارموش" Jim Jarmusch وهو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة وأيرلندا وفرنسا، بجائزة الأسد الذهبي المرموقة لأفضل فيلم في هذا الحدث السينمائي.

الأسد الفضي الكبرى

ومُنحت جائزة الأسد الفضي من لجنة التحكيم الكبرى لهذه الدورة من المهرجان للفيلم الوثائقي "صوت هند رجب" The Voice of Hind للمخرجة "كوثر بن هنية" Kaouther Ben Hania وهو إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا.

الأسد الفضي لأفضل مخرج

كما حصل كما مُنح "بيني صفدي" Benny Safdie جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج عن إخراجه الفيلم الأمريكي "آلة التحطيم" The Smashing Machine.

جائزة أفضل ممثلة

وفاز جائزة "كأس فولبي" The Volpi Cup لأفضل ممثلة إلى "شين تشيلي" Xin Zhileiعن أدائها في الفيلم الصيني "تشرق الشمس علينا جميعا" The sun rises on us all للمخرج "كاي شانغجون" Cai Shangjun.

جائزة أفضل ممثل

جائزة "كأس فولبي" The Volpi Cup لأفضل ممثل إلى "توني سيرفيلو" Toni Servillo عن دوره في الفيلم الإيطالي "الرحمة"La Grazia المخرج الإيطالي "باولو سورينتينو" Paolo Sorrentino.

جائزة أفضل سيناريو

فازت "فاليري دونزيلي" Valérie Donzelli و"جيل مارشان" Gilles Marchand بجائزة أفضل سيناريو عن كتابة سيناريو فيلم "في العمل" At work للمخرجة "فاليري دونزيلي" وهو فيلم فرنسي.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

كما منحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الإيطالي "تحت السحاب" Below the Clouds للمخرج "جيانفرانكو روسي" Gianfranco Rosi.

جائزة "مارسيلو ماستروياني"

جائزة "مارسيلو ماستروياني" Marcello Mastroianni لأفضل ممثل جديد ممثلة شابة جديدة إلى "لونا ويدلر" Luna Wedler عن أدائها في فيلم "الصديق الصامت" Silent Friend للمخرج "إيلديكو إينيدي" Ildikó Enyedi وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا والمجر وفرنسا.

الفائزون في "مسابقة آفاق"

وكان في عضوية لجنة التحكيم في قسم "مسابقة آفاق" هم كل من "جوليا دوكورناو" Julia Ducournau مخرجة وكاتبة سيناريو فرنسية - رئيسة لجنة التحكيم، و"يوري أنكاراني" Yuri Ancarani مخرج وفنان فيديو من إيطاليا، و"فرناندو إنريكي خوان ليما" Fernando Enrique Juan Lima ناقد سينمائي من الأرجنتين، و"شانون مورفي" Shannon Murphy مخرج من أستراليا، و"راميل روس" RaMell Ross المصور والمخرج السينمائي من الولايات المتحدة؛ وأعلنوا أصواتهم على النحو الآتي:

جائزة أفضل فيلم

وفاز جائزة أفضل فيلم في قسم "مسابقة آفاق" إلى الفيلم المكسيكي "على الطريق" On the Road للمخرج "ديفيد بابلوس" David Pablos.

جائزة أفضل مخرج

أما جائزة أفضل مخرج في هذا القسم فقد ذهبت إلى إلى "أنوبارنا روي" Anuparna Roy لإخراج الفيلم الهندي "أغاني الأشجار المنسية" Songs of Forgotten Trees.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

وفاز بالجائزة الخاصة للجنة تحكيم قسم "مسابقة آفاق" فيلم "الأرض المفقودة" Lost Land للمخرج "أكيو فوجيموتو" Akio Fujimoto وهو إنتاج مشترك بين اليابان وفرنسا وماليزيا وألمانيا.

جائزة أفضل ممثلة

كما تم منح جائزة أفضل ممثلة في هذا القسم من المهرجان للممثلة "بينيديتا بوركارولي" Benedetta Porcaroli عن أدائها في الفيلم الإيطالي "اختطاف أرابيلا" The Kidnapping of Arabella للمخرج "كارولينا كافالي" Carolina Cavalli.

جائزة أفضل ممثل

جائزة أفضل ممثل في مهرجان "البندقية" السينمائي الدولي ذهبت إلى "جياكومو كوفي" Giacomo Covi عن دوره في فيلم "عام دراسي" A Year of School للمخرج "لورا ساماني" Laura Samani وهو إنتاج إيطالي فرنسي مشترك.

جائزة أفضل سيناريو

وفاز جائزة أفضل سيناريو في هذا الحدث السينمائي إلى "آنا كريستينا باراجان" Ana Cristina Barragán لكتابة سيناريو فيلم "اللبلاب" The Ivy الذي تم إنتاجه في الإكوادور.

جائزة أفضل فيلم قصير

وفاز جائزة أفضل فيلم قصير إلى الفيلم السويدي "بدون كيلي" Without Kelly للمخرج "لوفيسا سيرين" Lovisa Sirén.

جائزة "لويجي دي لورنتيس"

وكان ضمن أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة "الأفلام الأولى" تحت اسم جائزة "لويجي دي لورينتيس" Luigi De Laurentiis فينيسيا هم كل من: شارلوت ويلز" Charlotte Wells مخرجة أفلام اسكتلندية - رئيسة لجنة التحكيم.

بالإضافة إلى المخرجة والمنتجة الفرنسية التونسية "إيريجي سهيري" Erige Sehiri والمخرج وكاتب السيناريو الإيطالي "سيلفيو سولديني" Silvio Soldini.

ومنحت جائزة لويجي دي لورينتيس لفيلم "صيف قصير" Short Summer الإنتاج المشترك الألماني الفرنسي الصربي، من إخراج "ناستيا كوركيا" Nastia Korkia. وتمنح هذه الجائزة، إلى جانب جائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار، بالتساوي لمخرج ومنتج الفيلم.

جائزة المشاهدين

فاز فيلم "شارع مالقة" Calle Málaga للمخرجة "مريم توزاني" Maryam Touzani وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، بجائزة المشاهدين.

جوائز قسم "الأفلام الكلاسيكية"

وقد منح أعضاء لجنة التحكيم في قسم "الأفلام الكلاسيكية" برئاسة "توماسو سانتامبروجيو" Tommaso Santambrogio والتي تتكون من 23 طالباً سينمائياً تم اختيارهم من بين أساتذة برامج السينما في الجامعات الإيطالية، جوائزهم على النحو الآتي:

جائزة أفضل فيلم وثائقي

وفاز جائزة "البندقية الكلاسيكية" لأفضل فيلم وثائقي سينمائي إلى الفيلم الوثائقي "ماتا هاري" Mata Hari للمخرج "جو بيشينكوفسكي" Joe Beshenkovsky و"جيمس أ. سميث" James A. Smith المنتج في الولايات المتحدة.

جائزة أفضل فيلم الأعمال المرممة

وذهبت جائزة "البندقية الكلاسيكية" لأفضل فيلم مرمم إلى الفيلم الإيراني "باشو، الغريب الصغير" (باشو، غریبه کوچک) Bashu, the Little Strangera للمخرج "بهرام بيضایي" Bahram Beyzai في عام 1985.

الفائزون في المسابقة "الشاملة"

وبعد مشاهدة 30 فيلماً قصيراً، منحت لجنة تحكيم قسم المسابقة "الشاملة" Immersive برئاسة "إليزا ماكنيت" Eliza McNitt وتتكون من "جوينيل فرانسوا" Gwenael François و"بوريس لابي" Boris Labbé جوائزها على النحو الآتي:

الجائزة الكبرى

وفاز بالجائزة الكبرى للمسابقة "الشاملة" الفيلم القصير "السحب على ارتفاع ألفي متر" The Clouds Are Two Thousand Meters Up من إخراج "سينجينج تشين" Singing Chen وهو إنتاج مشترك بين تايبيه الصينية وألمانيا.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

ومنحت الجائزة الخاصة للجنة التحكيم لهذا الجزء من المهرجان للفيلم القصير "أقل من 5 جرام من الزعفران" Less than 5gr of Saffro للمخرجة "نيجار متولی میدان شاه" Négar Motevalymeidanshah والمنتج في فرنسا.

جائزة "الإنجاز" الفني

كما ذهبت جائزة "الإنجاز" الشامل إلى الفيلم القصير "وداعاً طويلاً" A Long Goodbye للمخرج "كيت فويت" Kate Voet و"فيكتور مايس" Victor Maes وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا.

يشار إلى أن مهرجان "البندقية" Venice السينمائي الدولي الـ82 عقد برئاسة "ألبرتو باربيرا" Alberto Barbera وأقيم في الفترة من 27 آب/ أغسطس 2025 إلى 7 أيلول/ سبتمبر الجاري في مدينة البندقية الإيطالية.