"القاضي الرحيم".. فرانك كابريو يودّع العالم (فيديو)

شفق نيوز- واشنطن

توفي القاضي الأمريكي الشهير على مستوى العالم، فرانك كابريو، الملقب بـ"القاضي الرحيم"، يوم الأربعاء، عن عمر 88 عاماً بعد صراع مع السرطان.

وأعلن الحساب المتخصص بأخبار كابريو ويحمل اسم القاضي، إن الأخير توفي بسلام بعد صراع "طويل وشجاع مع سرطان البنكرياس".

وتأتي وفاة "القاضي الرحيم" بعد وقت قليل فقط من نشره رسالة مؤثرة يطلب فيها من محبيه الدعاء له بعد عودته إلى المستشفى إثر انتكاسة بسبب المرض.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن القاضي كابريو اعتزاله مقاعد القضاة بعد 40 عاماً قضاها في السلك القضائي.

واشتهر القاضي فرانك كابريو بإصداره أحكاماً تتسم بالرأفة والرحمة بحق متهمين، وتصدرت جلسات محاكمته دول العالم، ما جعله يحصد لقب "القاضي الرحيم".