الفيضانات تجتاح جنوب ماليزيا وتجبر 40 الف شخص على النزوح

شفق نيوز / أجبرت الفيضانات في ماليزيا 40 ألف شخص على الفرار من منازلهم، في ولاية جوهور، في جنوب البلاد، على الحدود مع سنغافورة، فيما لقي أربعة على الأقل مصرعهم، خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد به مسؤولون ماليزيون.

وقال محمد نور سعد (57 عاماً)، من سكان بلدة يونغ بينغ، بمنطقة باتو باهات في جوهور، لوكالة رويترز: "اعتدنا الاستعداد دائماً لموسم الأمطار، في شهري تشرين الثاني وكانون الأول"، مضيفاً أن كل منزل كان لديه قارب، ولكن الآن مع الطقس غير المتوقع يبدو أنهم غير مستعدين، وأصبح الوضع فوضوياً".

من جانبها، قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن "السلطات أقامت أكثر من مئتي ملجأ إغاثة للنازحين بسبب الفيضانات".

والفيضانات معتادة في ماليزيا خلال موسم الأمطار السنوي، من تشرين الأول إلى آذار، لكن هطول الأمطار هذا الأسبوع جعل الكثيرين من سكان جوهور يتدافعون للعثور على مأوى.

وفي حين أن جوهور الأكثر تضرراً اجتاحت الفيضانات ولايات أخرى، وتسببت في نزوح المئات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، معظمها في الولايات الجنوبية.