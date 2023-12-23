الفيتنامية دو لان آنه تحصد لقب "ملكة جمال الأرض - الماء" لعام 2023 (صور)

شفق نيوز/ فازت دو لان آنه، الممثلة الفيتنامية في مسابقة ملكة جمال الأرض 2023، بجائزة "ملكة جمال الأرض - الماء" في النهائي الكبير لمسابقة ملكة الجمال الذي أقيم في مدينة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ملكة جمال الأرض 2023 هي دريتا زيري من ألبانيا. كما منحت المسابقة أيضًا "ألقابًا" للسيدات، بما في ذلك الفلبينية يلانا أدوانا التي حصلت على لقب ملكة جمال الأرض - الهواء، وملكة جمال تايلاند كورا بليولت التي حصلت على لقب ملكة جمال الأرض - النار.

وحصلت ملكة جمال الأرض في فيتنام، دو لان آنه، على جائزة "أفضل مظهر"، بينما فازت ملكة جمال الأرض في إندونيسيا، سيندي إينانتو، بجائزة "اختيار ملكة جمال الناس".

ومنحت ألقاب أخرى منها "أفضل بيكيني" و"أفضل زي وطني" و"أفضل مشروع بيئي" و"أفضل ثوب سهرة" و"أفضل موهبة" إلى يلانا ماري أدوانا من الفلبين، ودو فان آنه من فيتنام، ومجموعة من المتسابقتان الأوروبيتان ديلناز تيلايفا من كازاخستان وكاتلين دولسي من نيوزيلندا.

تعتبر مسابقة هذا العام تحت عنوان "الروابط الفريدة - كوكب واحد" فرصة لتقديم المناظر الطبيعية والثقافة الفيتنامية والشعب إلى الأصدقاء الدوليين، مما يساهم في الترويج للسياحة الفيتنامية وأفضل أماكن العطلات في البلاد.

وتألفت لجنة التحكيم من نائب رئيس مسابقة ملكة جمال الأرض فيتنام، لورين شوك؛ ورئيس مجلس إدارة مسابقة ملكة جمال فيتنام العرقية 2022، ترونج نجوك آنه؛ ورئيس تحرير مجلة هاربر بازار في فيتنام تران نجوين ثين هوونج؛ ملكة جمال الأرض 2015 أنجيليا غابرينا أونج؛ المصممين كوري تران وجوفانا بينوا؛ رجال الأعمال هم كريس جيرستل، بوي ثي ماي كانه، سوني نجوين، بيتي بوي دو وفام دانه.

ملكة جمال الأرض هي واحدة من مسابقات ملكات الجمال الدولية الأربع الكبرى، إلى جانب ملكة جمال العالم، وملكة جمال الكون. وتدعو مسابقة ملكة الجمال الدولية إلى الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية.