الفن العراقي النسوي يتألق في لندن.. "إنانا" تفتتح أول معارضها بحضور لافت

شفق نيوز/ افتتحت مجموعة "إنانا" للفن النسوي التشكيلي، أولى فعالياتها الفنية في قاعة بهافان بمنطقة كينغستون غرب لندن، وسط حضور نوعي من الشخصيات الثقافية والأكاديمية والإعلامية العربية المقيمة في بريطانيا.

وضمّ المعرض أعمالاً لكل من سلمى الخوري، ناجحة صالح، هناء الأعسم، ابتهاج البلوري، سوزانا الأسدي، لمى حمزة، لينا العكيلي، شاهناز نوزاد ماجد، زينب الفكيكي، قدس السماوي، وزينب السعيد، في حين حلّت الإعلامية والشاعرة السورية آلاء أبو الشملات ضيفة شرف على هذا الحدث الفني النوعي، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.

ويهدف المعرض، الذي يُعد باكورة أنشطة مجموعة "إنانا"، إلى إطلاق منصة فنية جديدة تسلط الضوء على طاقات وإبداعات المرأة العراقية في مجال الفن التشكيلي، وتوفر فضاءً للتواصل وتبادل التجارب بين الفنانات، بما يُسهم في تعزيز حضور الفن العراقي في المهجر وتطوير أدواته التعبيرية.

وتميّز المعرض بتنوّع المدارس والأساليب الفنية، حيث عرضت أعمال تتناول موضوعات فكرية وروحية، ولوحات مستوحاة من التجربة الشخصية والبيئة الاجتماعية، بالإضافة إلى أعمال دينية زخرفية غنية بالحرف العربي والرموز الإسلامية.

كما ضمّ المعرض لوحات تجريدية نابضة بالألوان الزيتية القوية، فتحت أمام الزائرين آفاقاً واسعة للتأمل، فيما شكّلت المرأة محوراً أساسياً في العديد من الأعمال، من خلال منحوتات ورسومات ذات طابع رومانسي وأنثوي.

ويحمل اسم المجموعة "إنانا" دلالة عميقة، مستلهمة من آلهة الجمال والخصوبة في حضارة بلاد الرافدين، التي عُرفت لاحقاً لدى الأكديين والبابليين والآشوريين باسم عشتار.