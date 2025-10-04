الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه للجيش اللبناني

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء السبت، بأن الفنان اللبناني فضل شاكر، سلّم نفسه للجيش اللبناني عند حاجز الحسبة، وهو أحد المداخل المؤدية إلى مخيم عين الحلوة جنوبي البلاد.

وقال الإعلامي حسين خريس المقرب من فضل شاكر، لصحيفة "النهار" اللبنانية، إن الفنان اللبناني "سلّم نفسه بالفعل إلى قوة تابعة لاستخبارات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة المؤدي إلى المخيم".

وكان فضل شاكر، قد جدّد في بيان سابق، تمسّكه ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن "قضيته اتُّخذت ذريعة لتصفيته سياسياً وفنياً على مدى أكثر من 13 عاماً".

ودعا شاكر، الذي عاد بقوة إلى الساحة الفنية لاسيما من خلال دويتو مع نجله محمد، إلى التعامل مع ملفه كقضية إنسانية لا سياسية، مؤكداً استمراره في الفن رغم كل شيء.

وأصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، حكماً عام 2017 بسجن فضل شاكر لمدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة بتهم مساندة ارهابيين والاعتداء على الجيش، وتجريده من حقوقه المدنية أيضاً.

وحصل الأمر في سياق أحداث مخيم عين الحلوة حين اندلعت اشتباكات بين جماعة أحمد الأسير والجيش اللبناني.