الفنان صابر الرباعي عن رحيل العراقي: تشرفت أني غنّيت من أشعاره

شفق نيوز/ عزّى الفنان التونسي صابر الرباعي، اليوم الجمعة، برحيل الشاعر كريم العراقي، معرباً عن فخره بأنه غنّى من أشعاره خلال مسيرته الفنية.

وترّحم الرباعي على الشاعر الراحل في تدوينة عبر موقع "إنستغرام"، وقال إنه تشرف "كثيراً" بغنائه من أشعاره في مسيرته الفنية"، مضيفا "ادعوا الله الصبر والسلوان لأسرته وجميع محبيه".

وتوفي الشاعر كريم العراقي في وقت سابق من اليوم عن عمر ناهز 68 عاما في احد مستشفيات "أبوظبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد صراع طويل مع المرض.

و وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بنقل جثمان الشاعر الراحل من الامارات الى العراق لموارته الثرى في مأواه الأخير، وفقا لما أعلنته وزارة النقل في بيان.