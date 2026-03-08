الفنانة شيرين عبد الوهاب تحت المراقبة بعد عملية طارئة

شفق نيوز- القاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد، بأن الفنانة شيرين عبد الوهاب تم نقلها كساء أمس إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة في المرارة بعد أن شعرت بآلام حادة بعد الإفطار مباشرة، وفق ما كشفت عنه مصادر مقربة من نجمة الغناء البارزة.

وقالت المصادر في تصريحات لوسائل الإعلام إن "الحالة الصحية للفنانة استدعت دخولها المستشفى بشكل عاجل، حيث خضعت للفحوص الطبية اللازمة فور وصولها، قبل أن يقرر الأطباء إجراء جراحة بالمرارة بسبب معاناتها من آلام شديدة ومضاعفات صحية".

وأضافت أن "شيرين تخضع حالياً لمتابعة طبية دقيقة داخل المستشفى، وسط حالة من القلق بين المقربين منها، خاصة بعدما وُصفت حالتها بـ(الحرجة) في الساعات الأولى من دخولها المستشفى".

ومن المنتظر أن يكشف الفريق الطبي المشرف على حالتها في الساعات المقبلة اليوم الأحد تطورات حالتها الصحية، بعد الانتهاء من الإجراءات الطبية اللازمة.