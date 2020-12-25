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الفنانة المصرية يسرا تصاب بفيروس (كورونا)
Category: منوعـات
Date: 2020-12-25T18:25:55+0000
شفق نيوز /أصيبت الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا المستجد، حيث ثبتت إيجابية التحاليل منذ أكثر من يوم، وهي تخضع حاليا للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وتعتبر الفنانة يسرى واحدة من أشهر الممثلين المصريين ولها الكثير من الأعمال الفنية آخرها مسلسل خيانة عهد من إخراج سامح عبد العزيز.
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