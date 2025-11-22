الفلوجة.. ولادة أربعة توائم ذكور بعملية قيصرية مبكرة

شفق نيوز- الأنبار

شهد مستشفى الفلوجة للنسائية والأطفال التابع لدائرة صحة الأنبار، يوم السبت، ولادة أربعة توائم ذكور لسيدة من أهالي المحافظة، في عملية قيصرية مبكرة أجراها فريق طبي متخصص، وفق بيان لوزارة الصحة العراقية.

وأكّدت إدارة المستشفى أن حالة الأم مستقرة وتخضع للمتابعة المستمرة بعد العملية، مضيفة أن التوائم وُلِدوا بأوزان مناسبة، إلا أنهم عانوا من صعوبات أولية في التنفس، ما استلزم نقل دم لأحدهم وفق الضوابط الطبية المعتمدة.

وتواصل الكوادر الطبية الإشراف على التوائم داخل ردهة الخدّج لمراقبة تطورهم الصحي وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة حتى استقرار حالتهم بشكل كامل.