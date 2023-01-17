الفلبين.. طاقم طائرة قد يمنع من الطيران بسبب كيلو فراولة

شفق نيوز / يواجه أفراد طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية الفلبينية تهمة التهريب بعد أن ضبطتهم السلطات وهم بصدد إدخال كميات كبيرة من البصل والفواكه القادمة من السعودية والإمارات، فيما قام أفراد الطاقم بمحاولة تدمير هذه المواد بعد مصادرتها.

ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية تم القبض على موظفي الخطوط الجوية الفلبينية، الذين وصلوا في رحلتين منفصلتين من دبي والرياض يوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني، ومعهم 27 كجم من البصل و10.5 كجم ليمون و1 كجم من الفراولة والتوت.

وحسب تقرير الحادث الذي قدمه ضباط مكتب الجمارك في الفلبين، تم العثور على البصل والفواكه في حقائب طاقم الطائرة عند وصولهم إلى صالة 1 بمطار مانيلا الدولي.

لم يعلن طاقم الفريق عن هذه المواد التي بحوزتهم في نموذج بيان الأمتعة الجمركي، ولم يكن لديهم أي تصريح استيراد كان ضرورياً لإحضار هذه المنتجات. وقال ضباط الجمارك إنه نظراً لعدم تقديمهم المستندات، تمت مصادرة البضائع.

حين ضبط هذه "الممنوعات" قام أفراد الطاقم بسحق البصل والليمون أمام المسافرين، وهو ما تم توثيقه في فيديو شاركه مكتب الجمارك في مطار مانيلا. وأظهر الفيديو إحدى مضيفات الطيران وهي تقول: "دعونا ندمرهم حتى لا يتمكنوا من استخدامها".

كما ذكر تقرير الجمارك في الفلبين أن: "أفراد الطاقم الآخرين بدأوا بمحاولة اتلاف البضائع، ورش المطهرات، وكسر البضائع بأعواد الأكل والأقلام أمام الرأي العام".

كان مسؤول حكومي فلبيني قال، في وقت سابق، إن جلب البصل أو أي منتجات زراعية أخرى في الأمتعة يعتبر استيراداً حتى بكميات للاستخدام الشخصي.

فيما قال نوليت فولجينسيو، الملحق الزراعي في القنصلية العامة للفلبين في دبي والإمارات الشمالية: "يتم الاستيراد من خلال عملية معينة، حيث يجب الحصول على تصاريح مختلفة".

يأتي هذا التذكير في الوقت الذي يسافر فيه العديد من المغتربين الفلبينيين إلى بلادهم بأمتعة مليئة بالبصل مع الأخذ في الاعتبار كيف ارتفع سعره هناك إلى 11 دولاراً للكيلوغرام الواحد في مانيلا. وسلمت سلطات الجمارك الحمولة إلى مكتب الحجر الزراعي لتدميرها على الفور.

من المقرر أن يواجه طاقم الطائرة اتهامات بالتهريب بالمخالفة لقانون تحديث الجمارك والتعرفة والمرسوم الرئاسي 1433 لمخالفة قانون الحجر الزراعي.