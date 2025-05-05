"الفطر القاتل" ينتشر في أوروبا ويهدد حياة 9 ملايين شخص

شفق نيوز/ توقع فريق من الباحثين، ازدياد انتشار فطر قاتل في أوروبا وأجزاء من العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن تغير المناخ.

وأظهرت دراسة بحثية لمؤسسة "ويلكوم ترست" بجامعة مانشستر، أن "فطر الرشاشيات، وهو نوع من العفن يمكن أن يسبب مشاكل رئوية وتنفسية خطيرة، قد يؤدي إلى تحولات كبيرة في البيئة الصحية العالمية، حيث يعاني الأشخاص الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة أو أمراض، مثل الربو أو التليف الكيسي من خطر أكبر للإصابة بالعدوى".

وعادة لا يسبب استنشاق أبواغه المرض لجميع الأشخاص، لكن الفطر يعتبر قاتلا لأولئك الذين هم أكثر عرضة للإصابة به.

وتظهر الأبحاث أيضا أن فطر الرشاشيات الدخناء قد يمتد ليغطي مساحة إضافية تبلغ 77% من الأراضي بحلول عام 2100 نتيجة للاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري.

وفقا لهذه التوقعات، قد يُعرّض ذلك نحو 9 ملايين شخص في أوروبا لخطر العدوى، ويُفسر هذا التوسع السريع للفطر بقدرته على النمو في درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 37 درجة مئوية، وهي درجة حرارة الجسم البشري.