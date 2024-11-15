"الفتوة وأسد الصحراء".. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالأفلام الكلاسيكية بنسخ مرممة

شفق نيوز/ احتفى مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الخامسة والأربعين، الذي تُقام فعالياته حاليا، بدار الأوبرا المصرية، بترميم الأفلام الكلاسيكية القديمة، وإعادة عرضها.

وتضمن جدول عروض وفعاليات المهرجان المُختلفة، من أجل تعريف الأجيال الجديدة، والجنسيات الأجنبية، الحاضرة لفعاليات المهرجان، بالتاريخ السينمائي الكلاسيكي لمصر.

وتأتي خطوة احتفاء القاهرة السينمائي، بترميم الأفلام الكلاسيكية القديمة، نتاج أصوات فنية وإعلامية مصرية، طالبت خلال الفترات الماضية، بأهمية ترميم الأفلام القديمة، والتي تعتبرها بعض الآراء "ثروة قومية"، إذ جرى الترميم بعيدا عن الطريقة "الديجيتال".

وجرى اليوم الجمعة، عرض النُسخة المُرممة، للفيلم السينمائي الكلاسيكي "الفتوة"، في السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، بسينما "الهناجر"، داخل دار الأوبرا المصرية، وشهد عرض الفيلم حضور عدد من النُقاد والسينمائيين، الذين عبروا سابقاً عن ضرورة الاهتمام، بترميم التراث السينمائي القديم.

يُشار إلى أن فيلم "الفتوة"، تم عرضه عام 1957، ومُصنف ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، ومن بطولة فريد شوقي، تحية كاريوكا، زكي رستم، توفيق الدقن، نعيمة وصفي، ميمي شكيب وآخرين، من إخراج صلاح أبوسيف.

وكان مهرجان القاهرة، أعلن سابقا، عن عرض نُسخة مُرممة من الفيلم التاريخي العالمي، "أسد الصحراء" الشهير بـ "عمر المُختار"، للمُنتج والمُخرج الراحل مصطفى العقاد.

وتعود جهود ترميم فيلم "أسد الصحراء"، من جانب نجل الراحل مصطفى العقاد، وأن المهرجان رحب بفكرة عرضه، خلال فعاليات الدورة الخامسة والأربعين، المُقامة حاليا بمصر.

ووفق آراء نقدية، يُعتبر فيلم "أسد الصحراء"، من أهم الأفلام في تاريخ السينما العربية، حيث روى الفيلم قصة كفاح المُناضل الليبي "عمر المُختار" ورفاقه، ضد الفاشية الإيطالية.

والفيلم من بطولة أنتوني كوين، أوليفر ريد، إيرين باباس ونُخبة من الممثلين من عدة دول، وتم عرض الفيلم عام 1981، وحقق نجاحات وانتشاراً واسعاً، في الوطن العربي وحول العالم.

والجدير بالذكر، أنه تم تقديم فيلم "أسد الصحراء"، بنُسخة مُدبلجة، وأداء صوتي، لعدد من الفنانين، أبرزهم عبدالله غيث، الذي تعاون تمثيلياً ببطولة فيلم "الرسالة" بنسخته العربية، التي تم تصويرها قبل الأجنبية، بهدف تعلم النجم العالمي أنتوني كوين، من موهبة غيث التمثيلية، وفق ما نقلته آراء نقدية بارزة، عن مصطفى العقاد وأنتوني كوين.