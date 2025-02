الفائزون بمهرجان برلين السينمائي.. "أحلام" ينال "الدب الذهبي"

شفق نيوز/ تم الإعلان عن الفائزين في قسم "المسابقة الرئيسية" في الدورة الـ75 لمهرجان "برليناله" السينمائي الدولي، كما تم منح جائزة "الدب الذهبي" لأفضل فيلم لفيلم "أحلام" Dreams للمخرج "دوغ جوهان دغرود" من النرويج.

وقال الناقد السينمائي الكوردي منصور جهاني، لوكالة شفق نيوز، إن أعضاء لجنة تحكيم القسم "التنافسي الرئيسي" لهذا الحدث السينمائي العالمي المرموق ومن الدرجة الأولى هم: "تود هاينز" Todd Haynes كاتب سيناريو ومخرج رئيس لجنة التحكيم من أمريكا، و"نبيل عيوش" Nabil Ayouch مخرج مغربي مقيم في فرنسا، و"فان بينج بينج" Fan Bingbing ممثلة من الصين، و"بينا ديجلر" Bina Daigeler مصممة أزياء من ألمانيا، و"رودريجو مورينو" Rodrigo Moreno مخرج من الأرجنتين، و"إيمي نيكلسون" Amy Nicholson ناقدة سينمائية من أمريكا و"ماريا شريدر" Maria Schrader ممثلة ومخرجة من ألمانيا؛ وأعلنوا أصواتهم على النحو التالي:

جائزة "الدب الذهبي"

وذهبت جائزة "الدب الذهبي"Golden Bear لأفضل فيلم إلى فيلم "أحلام" Dreams للمخرج "داغ جوهان هوجرود" Dag Johan Haugerud وإنتاج مشترك "ينجفي ساثر" Yngve Sæther و"هيجي هوف هفاتوم" Hege Hauff Hvattum من النرويج.

جائزة "الدب الفضي" الكبرى للجنة التحكيم

وفي هذه الفترة من المهرجان، منحت جائزة لجنة التحكيم الكبرى "الدب الفضي"Silver Bear لفيلم "الطريق الأزرق" The Blue Trail للمخرج "غابرييل ماسكارو" Gabriel Mascaro وهو إنتاج مشترك بين البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا.

جائزة لجنة التحكيم "الدب الفضي"

كما منحت جائزة لجنة التحكيم "الدب الفضي" لفيلم "الرسالة" The Message للمخرج "إيفان فاند" Iván Fund وهو إنتاج مشترك بين الأرجنتين وإسبانيا والأوروغواي.

جائزة "الدب الفضي" لأفضل مخرج

منحت جائزة "الدب الفضي" لأفضل مخرج في الدورة الـ75 لمهرجان برلين السينمائي الدولي إلى "هيو مينغ" Huo Meng عن إخراج فيلم "الحياة في الأرض" Living the Land المنتج في الصين.

جائزة "الدب الفضي" لأفضل ممثل

وذهبت جائزة "الدب الفضي" لأفضل ممثلة إبداعية ورائدة في الدور الرئيسي إلى "روز بيرن" Rose Byrne عن دورها في فيلم "لو كان لدي ساقان لركلتك" If I Had Legs I’d Kick You للمخرجة "ماري برونشتاين" Mary Bronstein من الولايات المتحدة.

جائزة "الدب الفضي" لأفضل ممثل مساعد

وذهبت جائزة "الدب الفضي" لأفضل ممثل مساعد إلى "أندرو سكوت" Andrew Scott عن دوره في فيلم "القمر الأزرق" Blue Moon للمخرج "ريتشارد لينكلاتر" Richard Linklater وهو إنتاج مشترك بين أمريكا وإيرلندا.

جائزة "الدب الفضي" لأفضل سيناريو

وذهبت جائزة "الدب الفضي" لأفضل سيناريو إلى "رادو جود" Radu Jude عن كتابته سيناريو فيلم "كونتيننتال 25" Kontinental ’25 الذي شاركت في إنتاجه رومانيا والمجر وألمانيا.

جائزة الدب الفضي للمساهمة الفنية المتميزة

كما مُنحت جائزة "الدب الفضي" للمساهمة الفنية المتميزة للفريق الإبداعي لفيلم "برج الجليد" The Ice Tower للمخرجة "لوسيل هادزيهاليلوفيتش" Lucile Hadžihalilović وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وألمانيا.

مهرجان برلين السينمائي الدولي الخامس والسبعون برئاسة "تريشيا تاتل" Tricia Tuttle في عدة أقسام تنافسية منها؛ قسم تنافسي "الرئيسي"، قسم تنافسي وجديد "وجهات نظر" Perspectives، قسم تنافسي "لقاءات" Encounters، قسم تنافسي "بانوراما" Panorama، قسم تنافسي "أجيال" Generations، قسم تنافسي "الملتقى" Forum، قسم "أفلام قصيرة"، قسم "وثائقي" وعدة أقسام غير تنافسية منها؛ وقسم "البانوراما"، وقسم "الحفل" الخاص، وقسم "برليناله" الخاص، وقسم "عرض السينما الكلاسيكية" وغيرها أقيم في الفترة من 13 إلى 23 فبراير 2025 في برلين بألمانيا.