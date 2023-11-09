الفاتيكان يسمح بتعميد المتحولين جنسياً

شفق نيوز/ سُمح للمتحولين جنسيا بالتعمد في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

جاء ذلك بموجب وثيقة صادرة عن دائرة الفاتيكان لعقيدة الإيمان (محاكم التفتيش المقدسة سابقا) نشرتها بوابة Vatican News الإلكترونية.

وتحتوي الوثيقة على إجابات عن أسئلة وجّهها الأسقف البرازيلي خوسيه نيجري. وقد وقّع على الإجابات عميد الدائرة الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز، كما تمت الموافقة عليها من قبل البابا فرانسيس.

وتنص الوثيقة على أنه يمكن تعميد الأشخاص المتحولين جنسيا في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، كما يمكن أن يصبحوا وكلاء ويكونوا شهودا في حفلات الزفاف، ولا يتم منحهم هذه الفرصة إلا بعد خضوعهم لدورة علاج هرموني أو خضوعهم لجراحة تغيير الجنس.

ومع ذلك من الأفضل، التخلي عن هذه الخطوات إذا كان هناك خطر التعرض "لفضيحة عامة أو ارتباك للمؤمنين"، بحسب الكنيسة. ومن الضروري أيضا الحفاظ على الالتزامات المفروضة على المؤمن تماشيا مع الدين.

يذكر أن أكثر من 100 عامل في الكنائس الألمانية كانوا قد أعلنوا في وقت سابق عن مثليتهم الجنسية وطرحوا 7 مطالب غير عادية لإعادة النظر في المذاهب الكاثوليكية، بحسب محطة RT.