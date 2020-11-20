الفاتيكان يرسل استفساراً لإنستغرام: كيف أعجب حساب البابا بصورة عارضة أزياء برازيلية؟

شفق نيوز/ قال الفاتيكان إنه يسعى للحصول على تفسيرات من إنستغرام بعد أن أعجب الحساب الرسمي للبابا فرانسيس بصورة لعارضة برازيلية ترتدي ملابس ضيقة.

ومن غير الواضح متى حصلت صورة ناتاليا غاريبوتو على الإعجاب من حساب البابا الموثق، لكن الإعجاب كان لا يزال مرئيا في 13 من نوفمبر قبل أن يتم حذفه في اليوم التالي.

واستفادت شركة كوي التي تدير حساب غاريبوتو إلى أقصى حد من الدعاية وأعادت نشر الصورة على حساب إنستغرام الخاص بها يوم الجمعة الماضي قائلة إن "الشركة تلقت بركة البابا الرسمية"، وبحسب ما ورد قالت غاريبوتو التي يتابعها نحو 2.4 مليون شخص على إنستغرام مازحة: "على الأقل سأذهب إلى الجنة".

ونقلا عن مصادر قريبة من المكتب الإعلامي للفاتيكان، قالت وكالة الأنباء المركزية إن تحقيقا جار لتحديد كيف تم وضع إشارة الإعجاب على الصورة.

وقال متحدث باسم الفاتيكان لصحيفة "الغارديان" البريطانية "طلبنا من إنستغرام بعض التفسيرات".

ويحظى البابا فرانسيس بشعبية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه 7.4 مليون على إنستغرام وعلى تويتر يتبع البابا 18.8 مليون شخص، وعام 2017 كان أشهر شخصية عالمية على منصات التواصل الاجتماعي، لكنه نادرا ما يستخدم هذه الوسائل بنفسه.

وقال روبرت ميكينز محرر النسخة الإنكليزية من صحيفة لا كروا إن "البابا لا يستخدم هاتفه أو جهاز الكمبيوتر الخاص به للتغريد طوال اليوم، وإنه يوافق على سبيل المثال على التغريدات لكن ليس على الإعجابات".

وأضاف ميكينز أنه في أوقات ومناسبات محددة يطلب ونادرة جدا يقول إنه يود أن يكتب شيئا على تويتر بسبب تطور الوضع أو حالة طوارئ، ولذلك لا علاقة له بما حصل، وقد يكون الخطأ وقع من قسم الإعلام والاتصال، ولكن كيف حدث هذا، لا أحد يدري".