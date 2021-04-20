الغزلان تزاحم المشاة في إحدى مدن اليابان.. فيديو

شفق نيوز/ تقوم الغزلان بمزاحمة المشاة والسيارات أثناء مرورها في أحد شوارع مدينة "نارا" اليابانية، ونشرت صفحة "اليابان بالعربي" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مشاهد انتشار الغزلان في الشوارع العامة بالمدينة وتفاعل الناس معها.

وتشهد شوارع المدينة انتشار الغزلان التي يتم رصدها في مشاهد لا يمكن رؤيتها إلا في حدائق الحيوان أو في الحياة البرية ومنها تجوال الغزلان أو انتشار قطعان منها في الشوارع دون أن يكون المشاة أو السيارات مصدر فزع لها.ويقول موقع "اليابان بالعربي" إن اليابانيين يعتبرون غزلان مدينة "نارا" لها قيمة دينية".

ويرجع تاريخ وجود الغزلان في مدينة "نارا" اليابانية إلى نحو ١۲ قرنا من الزمان، بحسب الموقع.