سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الغزلان تزاحم المشاة في إحدى مدن اليابان.. فيديو

Category: منوعـات

Date: 2021-04-20T17:44:56+0000
الغزلان تزاحم المشاة في إحدى مدن اليابان.. فيديو

شفق نيوز/ تقوم الغزلان بمزاحمة المشاة والسيارات أثناء مرورها في أحد شوارع مدينة "نارا" اليابانية، ونشرت صفحة "اليابان بالعربي" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مشاهد انتشار الغزلان في الشوارع العامة بالمدينة وتفاعل الناس معها.

وتشهد شوارع المدينة انتشار الغزلان التي يتم رصدها في مشاهد لا يمكن رؤيتها إلا في حدائق الحيوان أو في الحياة البرية ومنها تجوال الغزلان أو انتشار قطعان منها في الشوارع دون أن يكون المشاة أو السيارات مصدر فزع لها.ويقول موقع "اليابان بالعربي" إن اليابانيين يعتبرون غزلان مدينة "نارا" لها قيمة دينية".

ويرجع تاريخ وجود الغزلان في مدينة "نارا" اليابانية إلى نحو ١۲ قرنا من الزمان، بحسب الموقع.

related

اليابان تنفرد بتصنيع أول أقمار صناعية من الخشب

Date: 2020-12-29 13:55:21
اليابان تنفرد بتصنيع أول أقمار صناعية من الخشب

علماء يكتشفون سر تحديد جنس الجنين في السائل المنوي لأول مرة

Date: 2019-08-14 21:57:37
علماء يكتشفون سر تحديد جنس الجنين في السائل المنوي لأول مرة

عرض أسرع سيارة كهربائية في العالم للبيع بهذا السعر!

Date: 2021-01-02 19:36:04
عرض أسرع سيارة كهربائية في العالم للبيع بهذا السعر!

غرائب اليابان.. حمامات شفافة بـ"زجاج ذكي" في حدائق عامة

Date: 2020-08-18 14:22:40
غرائب اليابان.. حمامات شفافة بـ"زجاج ذكي" في حدائق عامة

الحلم يتحقق.. دراجة طائرة في اليابان

Date: 2020-08-28 15:09:00
الحلم يتحقق.. دراجة طائرة في اليابان

ابتكار نظارات ذكية تعالج قصر النظر خلال ساعة ونصف يوميا

Date: 2021-01-28 15:49:50
ابتكار نظارات ذكية تعالج قصر النظر خلال ساعة ونصف يوميا

تاكيوتشي.. رابع نجمة يابانية "تنتحر" خلال شهر

Date: 2020-09-28 14:35:28
تاكيوتشي.. رابع نجمة يابانية "تنتحر" خلال شهر

أصحاء بِـ سن الـ 100 .. تعرف على سر طول اعمار مدينة "الذين لايموتون"

Date: 2020-12-01 18:34:48
أصحاء بِـ سن الـ 100 .. تعرف على سر طول اعمار مدينة "الذين لايموتون"