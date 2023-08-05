الغذاء والدواء الأمريكية توافق على "حبة" الاكتئاب

شفق نيوز / وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه"، يوم السبت، على دواء "zuranolone" لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، ما يجعلها أول حبة فموية معتمدة في الولايات المتحدة خصيصا لهذا المرض.

وأوضحت "إف دي إيه"، أن العلاج الذي سيباع تحت العلامة التجارية "Zurzuvae"، قد تمت الموافقة عليه ويمكن تناول حبة مرة واحدة يوميا على مدار 14 يوما.

ولأن اكتئاب ما بعد الولادة يمكن أن يؤذي العلاقة بين الأم والرضيع، فمن الممكن أن تترتب عليه عواقب تخص النمو البدني والعاطفي للطفل، بحسب ما ذكره الدكتور تيفاني آر فارشيوني، مدير قسم الطب النفسي في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويعتبر اكتئاب ما بعد الولادة مرضا عقليا خطيرا يمكن أن يصيب حوالي واحدة من كل سبع أمهات جدد.

ويشكل اكتئاب ما بعد الولادة حالة خطيرة ومهددة للحياة، حيث تعاني النساء من الحزن والذنب وعدم القيمة، وفي الحالات الشديدة قد يفكرن في إيذاء أنفسهن أو أطفالهن.