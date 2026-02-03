العلاج بالضوء الأحمر يقي من الالتهابات الدماغية لدى اللاعبين

شفق نيوز- متابعة

كشفت دراسة علمية، أن العلاج بالأشعة تحت الحمراء ربما يساعد في حماية اللاعبين من التهابات المخ جراء الصدمات المتكررة أثناء ممارسة الرياضات الاحتكاكية.

وشملت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من كلية طب جامعة يوتاه وكلية طب إيكان في ماونت سيناي بالولايات المتحدة ونشرتها الدورية العلمية "Journal of Neurotrauma"، عددا من لاعبي كرة القدم في دوري الجامعات الأميركي على مدار موسم كامل.

واستخدم نصف المشاركين في التجربة جهازا يثبت على الرأس وتنبعث منه أشعة تحت حمراء على الجمجمة ثلاث مرات أسبوعيا لمدة عشرين دقيقة في المرة الواحدة، فيما استخدم النصف الآخر علاجات بديلة وهمية.

وأظهر تصوير المخ بالرنين المغناطيسي بعد إجراء التجربة وجود اختلاف واضح بين أفراد المجموعتين، حيث اتضح أن المجموعة التي لم تحصل على العلاج بالأشعة تحت الحمراء تعرضت لزيادة ملحوظة في التهابات المخ خلال 16 أسبوعاً، في حين أن المجموعة التي حصلت على العلاج لم تحدث لديها التهابات، فيما أوضح الباحثون أن معظم أجزاء المخ كانت تبدو محصنة من الالتهاب.

وذكر الباحثون في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أن "هذه الوسيلة العلاجية ربما تساعد في علاج مرض الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن، وهي مشكلة صحية تؤثر على المخ، وأصابت أكثر من 100 لاعب سابق في دوري كرة القدم الأميركي".

ويعتقد الباحثون أن "الضوء الأحمر يخترق الجمجمة لدرجة تسمح بالحد من التهابات المخ، ولكنهم أكدوا أن هذا العلاج مازال في طور التجربة، وأنه يجري حاليا دراسة أوسع تشمل نحو 300 شخص من بينهم لاعبون قدامى".