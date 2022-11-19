 العفاسي يحتفل بفوز منتخب مصر على بلجيكا.. صور   

شفق نيوز/ احتفل قارئ القرآن الكريم والمنشد الديني الكويتي المعروف مشاري راشد العفاسي، مع لاعبي منتخب مصر لكرة القدم بعد فوزهم على المنتخب البلجيكي في مباراة ودية أقيمت مساء الجمعة في الكويت.

ونشر العفاسي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، بعض الصور التي تجمعه بلاعبي منتخب مصر بينهم محترف ليفربول الانكليزي محمد صلاح، وذلك عقب نهاية مباراة بلجيكا، في مقر إقامة الفراعنة بالكويت.

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، في إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس/ آذار من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم.

وسجل هدفي منتخب مصر مصطفى محمد في الدقيقة 34 ومحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 46، بينما سجل هدف بلجيكا اللاعب البديل أوبندا بالدقيقة 73.