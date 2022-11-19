سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

 العفاسي يحتفل بفوز منتخب مصر على بلجيكا.. صور   

Category: منوعـات

Date: 2022-11-19T10:57:49+0000
 العفاسي يحتفل بفوز منتخب مصر على بلجيكا.. صور   

شفق نيوز/ احتفل قارئ القرآن الكريم والمنشد الديني الكويتي المعروف مشاري راشد العفاسي، مع لاعبي منتخب مصر لكرة القدم بعد فوزهم على المنتخب البلجيكي في مباراة ودية أقيمت مساء الجمعة في الكويت.

ونشر العفاسي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، بعض الصور التي تجمعه بلاعبي منتخب مصر بينهم محترف ليفربول الانكليزي محمد صلاح، وذلك عقب نهاية مباراة بلجيكا، في مقر إقامة الفراعنة بالكويت.

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، في إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس/ آذار من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم.

وسجل هدفي منتخب مصر مصطفى محمد في الدقيقة 34 ومحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 46، بينما سجل هدف بلجيكا اللاعب البديل أوبندا بالدقيقة 73.

 

related

بالصور| مشاهير يبحثون عن السلام النفسي بـ اليوجا

Date: 2019-06-20 20:07:13
بالصور| مشاهير يبحثون عن السلام النفسي بـ اليوجا

محمد صلاح يدخل على خط أزمة التحرش بعارضة أزياء خلال معسكر المنتخب المصري

Date: 2019-06-26 19:54:25
محمد صلاح يدخل على خط أزمة التحرش بعارضة أزياء خلال معسكر المنتخب المصري

بالصور: حليمة بولند تفاجئ متابعيها بإطلالتها مع ابنتيها على طائرة خاصة..

Date: 2019-06-07 19:22:30
بالصور: حليمة بولند تفاجئ متابعيها بإطلالتها مع ابنتيها على طائرة خاصة..

الكشف عن ثروة محمد صلاح في عام 2020

Date: 2020-12-25 20:39:25
الكشف عن ثروة محمد صلاح في عام 2020

بالفيديو: حذاء جديد من أديداس يثير الغضب في الكويت

Date: 2019-06-08 20:16:34
بالفيديو: حذاء جديد من أديداس يثير الغضب في الكويت

محمد صلاح يتعرض لهجوم لإحتفاله بالكريسماس

Date: 2020-12-26 15:22:37
محمد صلاح يتعرض لهجوم لإحتفاله بالكريسماس

حفل راقص في الكويت ليلة رأس السنة يُشعل غضباً واسعاً ..

Date: 2021-01-02 12:57:20
حفل راقص في الكويت ليلة رأس السنة يُشعل غضباً واسعاً ..

وفاة احدى عمالقة الفن الكوميدي الكويتي في لندن

Date: 2021-07-31 12:19:06
وفاة احدى عمالقة الفن الكوميدي الكويتي في لندن