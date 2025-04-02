"العطاس في الربيع".. أعراض غير متوقعة وتأثيرات على الدماغ

شفق نيوز/ رغم أن فصل الربيع يرتبط بالنشاط والانتعاش، إلا أن البعض يعاني من الإرهاق والدوار، وهي أعراض قد تكون ناتجة عن تأثيرات غير مرئية لحبوب اللقاح على الدماغ.

وتُعد حساسية الربيع من أبرز المشكلات الصحية الموسمية، حيث تؤدي إلى أعراض مثل العيون المائية، انسداد الأنف، والسعال، لكن هذه الأعراض قد تتسبب أيضًا في ما يُعرف بـ"ضباب الدماغ"، مما يؤدي إلى الدوخة، تقلبات المزاج، والصداع.

توضح الدكتورة ماريانا كاستيلز، أخصائية الحساسية في مستشفى بريغهام والنساء بجامعة هارفارد، أن الحساسية تؤثر على جودة النوم، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق وصعوبة التركيز. وعند استنشاق حبوب اللقاح، يفرز جهاز المناعة مواد كيميائية مثل الهيستامين، مما يسبب التهابات تؤثر على الأنسجة وتفاقم الأعراض.

بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، يمكن الحد من تأثيرات الحساسية عبر اتباع بعض الإجراءات الوقائية:

البقاء في الداخل:

يُفضل تجنب الخروج في الصباح الباكر أو بعد الظهر عندما تكون مستويات حبوب اللقاح في ذروتها.

غلق النوافذ:

الحفاظ على النوافذ مغلقة في المنزل أو السيارة للحد من دخول حبوب اللقاح.

استخدام أجهزة تنقية الهواء:

تساعد على تقليل مستويات المواد المسببة للحساسية في الهواء.

الاستحمام وتغيير الملابس:

بعد العودة إلى المنزل، يُنصح بالاستحمام وتغيير الملابس لتجنب انتشار حبوب اللقاح داخل المنزل.

الأدوية المضادة للحساسية:

يمكن أن تخفف مضادات الهيستامين من الأعراض، ولكن يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدامها.

اتباع هذه الإرشادات يمكن أن يساعد في تقليل تأثيرات حساسية الربيع، مما يتيح الاستمتاع بالموسم دون معاناة.