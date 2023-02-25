العزاب في خطر...  المتزوجون أقل عرضة للوفاة

شفق نيوز/ قالت دراسة علمية جديدة إن الرجال غير المتزوجين (العزاب) أكثر عرضة للوفاة نتيجة قصور في القلب بنسبة الضعف مقارنة بالرجال المتزوجين أو المطلقين أو حتى النساء من أي حالة اجتماعية.

وعرضت الدراسة في مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب، ونشرت عنها عدة مقالات تقول إن رجال لم يتزوجوا كانوا أكثر عرضة للوفاة بما يفوق الضعف خلال خمس سنوات وذلك بقصور في القلب مقارنة مع رجال كانوا متزوجين سابقا.

وعتبرت الدراسة أن جنس الشخص وحالته الاجتماعية لهما تأثير على حالة قلبه، فعضلة القلب الضعيفة لا تستطيع ضخ الدم بشكل جيد للجسم عامة، وفي سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية بما يصل إلى 6 ملايين شخص.

وقالت كاترينا ليبا، الطبيبة بجامعة كولورادو والمؤلفة الرئيسية للدراسة: هناك ضرورة لكي يتم دعم سكان أمريكا خلال وقت الشيخوخة، خصوصا مرضى قصور القلب.

واعتمدت الدراسة على بيانات من أعراق أمريكية مختلفة، وصل عدد المشاركين فيها إلى 6800 شخص تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عاما، وعاني 94 مشتركا في السنة العاشرة للدراسة من قصور في القلب، وطبقا للنتائج ، فإن الرجال العزاب، كانوا أكثر عرضة للوفاة بأكثر من الضعف خلال ما يقرب من 5 سنوات من التشخيص مقارنة بالنساء في أي حالة اجتماعية.

وترى الدراسة أيضا أن الرجل العازب أكثر عرضة للوفاة بنحو 2.2 مرة من الرجل المتزوج، ولم يكن للرجال من المطلقين أو الأرامل أو المنفصلين خطر متزايد للوفاة مقارنة بالرجال المتزوجين.

وأشارت الدراسة إلى أن الأسباب وراء العلاقة بين الحالة الزوجية للرجل والبقاء على قيد الحياة بعد قصور القلب تحتاج إلى دراسات جديدة، فيما يعتقد أن التفاعل الاجتماعي أو العزلة يلعبان دورا في الصحة العامة للشخص، وكذلك الاختلافات في السلوكيات الصحية.

وفي العموم لا يوجد علاج لفشل القلب، لكن الأدوية وتناول الغذاء بطريقة معينة، والنشاط البدني تساعد في العيش لمدة أطول، وهو مرض يجب مراقبته دائما بالتعاون مع الأطباء وحتى في المنزل بمتابعة الوزن والتنفس.