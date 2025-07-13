العراق يُصنِّع أول منظومـة كاميرا حرارية محمولة لمراقبة الحدود والمنافذ والحقول النفطية

شفق نيوز - بغداد / اربيل

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، يوم الأحد، نجاح كوادر مصنع الكندي في مُحافظة نينوى بتصميم وتنفيذ منظومة كاميرا حرارية محمولة بـ"كفاءة عالية".

ونقلت الوزارة في بيان اليوم، عن مُدير عام الشركة فواز مفلح درك قوله، إن المنظومة تتكون من عجلة مُحوّرة جرى تجهيزها بكاميرا حرارية مُتطورة نوع ASH_THC_50SR بمدى يصل إلى 6 كيلومترات، مبينا أن المنظومة تعمل بتقنية الأشعة تحت الحمراء مع خاصيتي التكبير البصري والرقمي، لتوفر رؤية ليلية عالية الدقة ومُراقبة بزاوية 360 درجة على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

وأشار إلى أن المنظومة قابلة للتطوير حسب الحاجة، حيث يُمكن تجهيزها بكاميرات ذات مدى أبعد يصل إلى 9 ، 15 ، 20، وحتى 30 كيلومتر حسب طلب الجهة المُستفيدة.

وتابع درك، القول إن المنظومة الجديدة حلاً مثالياً لمهام مُراقبة الحدود، والمنافذ البرية، وحقول النفط والمواقع الحيوية الأخرى، وتم تنفيذها وفق المُواصفات القياسية العالمية، ما يعكس تطور القُدرات العراقية في مجال التصنيع التقني والمُراقبة الحرارية المُتطورة.

يُذكر أن معمل إنتاج الكاميرات الحرارية في مصنع الكندي التابع إلى الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة، تم افتتاحه في كانون الأول من العام 2024 بطاقة انتاجية تبلغ 1000 كاميرا سنوياً و بمديات مُختلفة تصل إلى 30 كيلومترا لإسناد عمل الجهات والمؤسسات الأمنية إضافة إلى الاستخدامات المدنية.