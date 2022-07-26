 العراق يوثق صورة "شاعره الأكبر" في طابع بريدي

شفق نيوز/ أصدرت الشركة العامة للبريد التابعة الى وزارة الإتصالات العراقية، يوم الثلاثاء، طابعاً بريدياً يوثق صورة الشاعر الراحل "محمد مهدي الجواهري" في ذكرى رحيله السنوية.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الشركة العامة للبريد والتوفير أصدرت طابعاً بريدياً (تذكارياً) للشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري، شاعر العرب الاكبر، والذي جسد مرور ربع قرن على رحيله"، مبينة أن "إصدار الطابع يأتي ضمن الخطة السنوية لإصدار الطوابع البريدية، وبناء على توجيهات مجلس الوزراء، وبإشراف ومتابعة ادريس خالد عبد الرحمن مدير عام الشركة العامة للبريد".

وأضافت أنه "سيتم طرح الطابع وتسويقه من خلال المكاتب البريدية المنتشرة في بغداد والمحافظات ومكتب خدمة هواة الطوابع وبفئة واحدة بقيمة 1000 الف دينار عراقي، وبكمية بلغت عشرة آلاف طابع، وبطاقة فئة 1500 الف وخمسمائة دينار عراقي وبكمية ثلاثة آلاف بطاقة".

وأوضحت أن "الطابع صمم من قبل المصمم العراقي سعد غازي لفته، أحد موظفي شركة البريد"، مشيرة الى أن "كافة إصدارات الطوابع البريدية يتم طباعتها من قبل مطبعة البريد".