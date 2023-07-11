العراق ينجح في إنتاج هجين للباذنجان متأقلم مع بيئته

شفق نيوز/ أعلنت دائرة البستنة التابعة لوزارة الزراعية العراقية، يوم الثلاثاء، تحقيقها "نجاحا كبيرا" في إنتاج هجين الباذنجان (نصر) وتوفير بذوره للمزارعين.

وقالت الدائرة في بيان اليوم، إنها "حققت ومن خلال البرنامج الوطني لاكثار سلالات وهجن الخضر المحلية نجاحا كبيرا في إنتاج هجين الباذنجان(نصر) المخصص للبيوت والإنفاق البلاستيكية ووفرت بذوره للفلاحين بأسعار مناسبة مدعومة من وزارة الزراعة".

وأوضحت الدائرة ان "انتاج هذا الهجين جاء لينافس الهجن الأجنبية من ناحية الإنتاج والنوعية والثمار شكلا ولونا وطعما، حيث كان الخلل في الهجن الأجنبية عند ارتفاع درجات الحرارة داخل البيت البلاستيكي تتجه نحو الاحمرار وتغير الطعم أما باذنجان (نصر) كونه متأقلما مع البيئة العراقية فإنه يستمر بالإنتاج دون تغير الطعم واللون".