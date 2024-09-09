العراق يعود إلى صدارة دول العالم بارتفاع درجات الحرارة

شفق نيوز/ عادت مدن عراقية لقائمة درجات الحرارة، يوم الاثنين، بعد أن تصدرت في تسجيل ارتفاع الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن مدينة العمارة مركز محافظة ميسان في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم بواقع 47.2 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار العراقية بـ47.2 درجة، ثم حي الحسين في مدينة البصرة العراقية ثالثاً بـ46.8، ومدينة الكوت مركز محافظة واسط العراقية رابعاً بـ46.4، وجاء مطار الكويت الدولي في الكويت خامساً بـ46.4 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً جاءت مدينة الرفاعي في محافظة ذي قار العراقية سادساً حيث سجلت درجة 46.4 مئوية، ومدينة بدرة في محافظة واسط العراقية سابعاً بـ46.1 درجة، ثم مطار البصرة الدولي في العراق ثامناً بـ46.1 درجة، فيما حلّت مدينة العمادية في ايران تاسعاً بـ46.1 درجة، وجاءت مدينة السماوة مركز محافظة المثنى العراقية عاشراً بـ46.1 درجة مئوية.

وحلّت مدينة العزيزية في محافظة واسط العراقية في المرتبة 11 بدرجة حرارة بلغت 46 مئوية، والفاو العراقية في المرتبة 12 بدرجة حرارة 45.9 مئوية، وقضاء الحي في محافظة واسط العراقية بالمرتبة 13 بدرجة حرارة 45.9 مئوية، ومدينة عبادان في إيران بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 45.8 مئوية، وأخيراً مطار النجف الدولي في العراق بالمرتبة 15 بدرجة حرارة بلغت 45.8 مئوية.

يشار إلى أن العراق غادر قائمة المدن الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم الأسبوع الماضي.