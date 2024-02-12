العراق يصدر طابعاً بريدياً "دعماً للمرأة الفلسطينية"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الاثنين، إصدار طابع بغداد عاصمة المرأة العربية "دعماً للمرأة الفلسطينية".

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بتوجيه وزيرة الاتصالات أصدرت الشركة العامة للبريد والتوفير طابع بغداد عاصمة المرأة العربية والذي يمثل دعم المرأة العراقية للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة وبكمية بلغت 20 ألف طابع.

وأضافت، أنه سيتم تسويقه اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 13 شباط الجاري، من خلال مكتب هواة الطوابع بمنطقة العلاوي وكافة مكاتب البريد المنتشرة في العاصمة بغداد والمحافظات.

وبحسب البيان، فإن "ذلك يأتي تجسيداً لتضحيات المرأة الفلسطينية التي تقارع الارهاب الصهيوني ويعكس روح التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الشقيق" .