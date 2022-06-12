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العراق يسعى ليكون رائداً في الاتصالات والمعلوماتية الآمنة من خلال ربط الشرق بالغرب

Category: منوعـات

Date: 2022-06-12T11:12:59+0000
العراق يسعى ليكون رائداً في الاتصالات والمعلوماتية الآمنة من خلال ربط الشرق بالغرب

شفق نيوز/ طرح مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الإتصالات، آدم القريشي، يوم الأحد، رؤية الوزارة في جعل العراق بلداً رائداً في قطاع الاتصالات والمعلوماتية.

وقال القريشي خلال كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، ان رؤية الوزارة هي ان يكون دور العراق رائدا إقليميا في قطاع الاتصالات والمعلوماتية الآمنة من خلال ربط الشرق بالغرب.

وأضاف ان الحكومة سعت خلال السنوات السابقة إلى رأب الفجوة الرقمية بين العراق والدول المتقدمة، وقد قامت بعدة خطوات في هذا المجال ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.

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