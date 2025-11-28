العراق يستقبل النجم المصري رامي صبري بحفل "الترحاب الكبير"

شفق نيوز- متابعة

أحيا الفنان المصري رامي صبري، حفلاً غنائيًا ضخمًا بالعراق تخطى الطاقة الاستيعابية للمسرح، وسط أجواء وطاقة حب من الشعب العراقي للفن المصري وبحضور من مختلف الجنسيات العربية.

وصعد رامي صبري على خشبة المسرح بكامل لياقته بجوار فرقته الموسيقية مردداً أغنية "كل حاجة فيها حلوة" وسط حالة غير مسبوقة من هتافات الترحيب وصيحات الإعجاب.

وأشعل رامي صبري الحفل بوصلة طربية رومانسية من أغانية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير "أنا بحبك انت"، والعديد من الأغاني التي قدمها بتوزيعات جديدة مميزة منها "أنا بعترفلك"، و"الكلام كله عادي" بالإضافة إلى "وبقابل ناس" التي قدمها للمرة الأولى.

وخلال الحفل أعرب رامي صبري، عن سعادته بتواجده بالعراق التي تحتل مكانة خاصة بقلبه وبقلوب الشعب المصري، والذي استقبله الجمهور بمزيد من هتافات المحبة والإثارة.