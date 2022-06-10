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العراق يسبق أوروبا بالدجاج: علماء يرجحون وصوله لبلاد الرافدين قبل 3 آلاف سنة

Category: منوعـات

Date: 2022-06-10T17:52:52+0000
العراق يسبق أوروبا بالدجاج: علماء يرجحون وصوله لبلاد الرافدين قبل 3 آلاف سنة

شفق نيوز/ ذكر موقع "علم الاثار" الامريكي ان دراسة اوروبية كشفت ان طيور الدجاج ربما تكون وصلت الى العراق قبل نحو 3 آلاف سنة، وأن تحول الانسان الى حقول زراعة الحبوب هي التي ربما جذبت الدجاج اليها، وكانت بمثابة حافز للانسان من اجل تدجينها وتربيتها. 

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ عن عالم آثار الحيوان جوريس بيترز من جامعة لودفيج ماكسيميليان الألمانية قوله إن "زراعة الحبوب ربما هي التي كانت بمثابة حافز لتدجين الدجاج". 

واوضح التقرير ان بيترز وزملاؤه بمن فيهم عالمة الأمراض جوليا بيست، من جامعة كارديف البريطانية، قاموا بدراسة عظام طيور الدجاج من فصيلة جالوس جالوس الاستوائية التي تتحدر من جنوب شرق آسيا، وذلك في أكثر من 600 موقع أثري موزعة في 89 دولة. 

وأشار التقرير إلى أن أقدم بقايا دجاج معروفة تم التعرف عليها يعود تاريخها إلى ما بين 1650 و 1250 قبل الميلاد وهي في منطقة بان نون وات في وسط تايلاند حيث كان يزرع الارز في أرض غارقة بالأمطار الموسمية. 

وأضاف انه من المعتقد أن حقول الأرز هي قد جذبت طيور الدجاج هذه من الغابات المجاورة واحتكت مع البشر. 

ونقل التقرير عن بيترز قوله إنه عثر على قطع من الهياكل العظمية وبقايا دجاجات كاملة في مدافن بشرية في منطقة بان نون وات ومواقع اخرى في جنوب شرق آسيا، مما قد يشير إلى أنها كانت تتمتع بأهمية اجتماعية ما لدى السكان. 

وذكر التقرير أنه من المعتقد أن الدجاج المستأنس وصل إلى وسط الصين وإيران والعراق منذ حوالى 3 آلاف سنة، ثم إلى أوروبا منذ حوالي 2800 سنة، وإلى أفريقيا قبل نحو 1100 و 800 سنة. 

ترجمة: وكالة شفق نيوز

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