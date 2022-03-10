العراق يحقق حلم رحالة ألماني

شفق نيوز/ أعلنت مفتشية آثار في ذي قار، يوم الخميس، عن تحقيقها حلم رحالة وسائح ألماني بقضاء ليلة قرب زقورة مدينة أور الأثرية في المحافظة.

وقال مدير المفتشية عامر عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز "إننا كجهة مسؤولة عن منح الموافقات لزيارة آثار المحافظة أو التنقيب فيها، استطعنا تحقيق حلم الرحالة الألماني، بالمبيت لليلة واحدة قرب زقورة أور الأثرية".

وبين أن "الرحالة الألماني قضى ليلة كاملة قرب الزقورة ليشاهد الحياة الليلية والنجوم فوق هذا المكان الأثرية، كما كان يحلم".

وأوضح عبد الرزاق، ان "الرحالة الالماني كان يستقل عجلة مبيت متنقلة (كرفان) تحتوي على مستلزمات الحياة كافة من مبيت ومكتبة ومطبخ وغيرها"، مشيراً إلى ان "السائح كان يتكلم اللغة الإنكليزية في التخاطب مع الجميع، كونه لا يتحدث العربية ولا يوجد معه مرافق".

واشار الى ان "الرحالة الالماني بقي في المحافظة ثلاثة ايام زار خلالها العديد من المواقع الأثرية في ذي قار، وكان قبلها قد زار العديد من المدن العراقية، حيث انه يعشق العراق كثيراً كما يقول".

ومنذ زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس لمدينة أور الأثرية في محافظة ذي قار في نيسان/ أبريل من العام الماضي، شهدت المدينة تزايداً ملحوظاً في أعداد الزوار العراقيين والأجانب، بعضهم لزيارة الآثار والبعض الآخر لزيارة بيت النبي إبراهيم الذي يقع في مدينة أور والذي تعود إليه ما يعرف بالديانات الإبراهيمية الثلاث، "اليهودية، المسيحية، والإسلام".