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العراق يحصد جوائز التميز في مهرجان الاسكندرية المسرحي الدولي الـ 12

Category: منوعـات

Date: 2022-09-30T11:45:05+0000
العراق يحصد جوائز التميز في مهرجان الاسكندرية المسرحي الدولي الـ 12

شفق نيوز/ حصد فريق عمل "بلاك بوكس"، جوائز التميز في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ12.

وعلى النحو الآتي: حصل "ماجد درندش" عن "بلاك بوكس" على جائزة أفضل نص، وجائزة أفضل ممثل "حسين مدوحي"، وجائزة أفضل إضاءة عباس قاسم.

وقد ترشح العمل لجائزة افضل مكياج ندى طالب

من جهته هنأ نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي في بيان بهذه المناسبة، إن: جميع أعضاء فريق العمل وجهة إنتاجه دائرة السينما والمسرح وكل المشاركين فيه.

وأعرب جودي عن تمنياته لهم مواصلة عطائهم الثر والتكاتف الدائم في تقديم ما يليق باسم العراق ومسرحه النابض دوماً.

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