العراق يحصد المراتب الاولى في مسابقة الروبوت والذكاء الاصطناعي العربية

شفق نيوز/ حصد العراق المراتب الاولى من ضمن 11 دولة في البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي بنسختها الخامسة عشر والتي أقيمت في العاصمة الاردنية عمان للفترة من 26 - 29 نيسان الحالي.

وشارك الوفد العراقي للروبوت والذكاء الاصطناعي ب 10 فرق من مختلف المحافظات العراقية في أربع مسابقات ضمن البطولة وهي (مسابقة ابتكار، مسابقة السومو، مسابقة جمع الكرات، مسابقة تتبع الخط)، وقد حصد العراق المركز الأول في تاريخ البطولة العربية منذ انطلاقتها في مسابقة ابتكار وهو الإنجاز الأول على مستوى الوطن العربي.

وكانت نتائج الفرق العراقية المشاركة في البطولة كالآتي:

1 المركز الاول مسابقة ابتكار فئة الشباب لفريق نادي البرمجة (مريم فراس نزار) من محافظة النجف.

1 المركز الثالث مسابقة ابتكار فئة الشباب لفريق محارب الهيموفيليا (عمر محمد خضير) من محافظة الأنبار.

3 جائزة أفضل نموذج عملي مسابقة ابتكار فئة الشباب لفريق الموهوبين 3 (محمود حسام محمود + حسين حسام محمود) من محافظة البصرة.

4 جائزة أفضل مشروع اقتصادي مسابقة ابتكار فئة الشباب لفريق الموهوبين 1 (زين العابدين مصطفى + احمد مازن) من محافظة البصرة.

5 جائزة أفضل نموذج عملي لمشروع ذكاء اصطناعي مسابقة ابتكار فئة الشباب لفريق الموهوبين 2 (عبدالرحمن ساطع) من محافظة البصرة .

6 جائزة أفضل استراتيجية مسابقة تتبع الخط متقدم لفريق الابطال (مهدي علاء جاسم + مازن علي ابراهيم) من محافظتي بغداد وصلاح الدين.

7 جائزة لجنة التحكيم مسابقة سومو مبتدئ لفريق محافظة كربلاء(امين صلاح مهدي + ابراهيم صلاح مهدي) .

8 جائزة أفضل تصميم مسابقة سومو متقدم لفريق نادي البرمجة (زهراء فراس نزار+ محمد فراس نزار) من محافظة النجف.

9 جائزة أفضل تصميم مسابقة جمع الكرات لفريق مدريد (محمد رضا جاسم + عبدالرحمن حقي اسماعيل + يوسف عدنان) من محافظة صلاح الدين.

10 جائزة أفضل برمجة مسابقة سومو مبتدئ لفريق M.A.H (مصطفى طالب+ احمد محمد كاظم+ حسين اسامة) من محافظة صلاح الدين.

وكان الوفد برئاسة المهندسة سجى الظالمي رئيس ومؤسس البطولة الوطنية للروبوت والذكاء الاصطناعي في العراق وممثل العراق في الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، والنائب لرئيس الوفد أحمد عبد العظيم العزاوي.

وكانت الظالمي قد صرحت قبل انطلاق المسابقة بأن المشاركين في البطولة هم من محافظات: بغداد والانبار والنجف وكربلاء وصلاح الدين والمثنى وميسان والبصرة وكركوك.

وذكرت أنه "اختيار 7 حكام عراقيين من مختلف المحافظات ضمن لجان البطولة يرأسهم الدكتور حسن كريم الجاف رئيساً للجنة تحكيم مسابقة ابتكار"، مشيرة الى أن "9 مدربين سيرافقون الفرق المشاركة في البطولة اضافة الى أولياء أمور المشاركين من الطلبة".

وأضافت أن الفرق العراقية ستشارك في أربع مسابقات في البطولة ، هي مسابقة سومو، ومسابقة تتبع الخط، ومسابقة جمع الكرات، بالإضافة إلى مسابقة ابتكار.